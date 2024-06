Feijóo avisa de «riesgos democráticos» en España que la acercan a Venezuela o Cuba por culpa de Sánchez

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido de que España se enfrenta a «riesgos democráticos» que son «similares» a los que padecen países como Venezuela, Cuba o Nicaragua por culpa de la deriva del Gobierno de Pedro Sánchez. Feijóo cita a los «intentos» del Ejecutivo de Sánchez de «controlar» el Poder Judicial y los medios de comunicación críticos, así como el «debilitamiento del control parlamentario» o la «ocupación» de instituciones públicas con cargos afines al PSOE.

«La complicada situación de nuestro país invita también a un ejercicio de humildad y de empatía hacia nuestros hermanos del otro lado del Atlántico. Ningún país está a salvo de sufrir retrocesos democráticos, ninguna democracia es inmune a la acción de aventureros irresponsables que quieren menoscabarla, y en algún caso, destruirla. Ninguna Constitución sobrevive a la falta de voluntad de cumplirla, tanto la Constitución como de cumplir las leyes por parte de los poderes públicos», ha defendido el líder de los populares este miércoles durante su intervención en la clausura del XVII Foro Atlántico América y Europa: Democracia y Libertad, celebrado en la Casa de América Madrid por la fundación que preside el escritor Mario Vargas Llosa.

Alberto Núñez Feijóo ha lanzado esta advertencia un día después de que PP y PSOE llegasen a un acuerdo en Bruselas para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En este acto también han estado presentes el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, el escritor y filósofo Fernando Savater, la líder opositora venezolana María Corina Machado, el ex presidente de Ecuador Guillermo Lasso, el ex presidente de México Felipe Calderón, Iván Duque y el ex ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, entre otros.

El líder del PP ha esgrimido que los gobiernos con «pulsiones autoritarias» han «debilitado poco a poco» la institucionalidad democrática con «variantes sobre la misma receta», poniendo como ejemplo el control de medios, del Poder Judicial, de los sectores productivos, ocupación de las instituciones, debilitamiento del control parlamentario, prácticas clientelistas y mayor o menor represión. «España está en un contexto muy cercano a ello», ha recalcado Feijóo en alusión a la acción del Gobierno de Pedro Sánchez, teniendo «riesgos similares» a los que tienen países como Venezuela Cuba o Nicaragua.

El jefe de la oposición ha hecho mención al intento de controlar el Poder Judicial, la ocupación del Tribunal Constitucional, el intento de censura de los medios críticos, a que Pedro Sánchez perdió las elecciones y es presidente con la transacción de una «ley ilegal», la Ley de Amnistía, que legisla con reales decretos o que tiene un fiscal general reprendido por el Tribunal Supremo.

«Redes clientelares»

El presidente de los populares ha denunciado la «ocupación» realizada por el Ejecutivo de Sánchez de buena parte de los entes y organismos públicos, como el Tribunal Constitucional, el CIS, RTVE o la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), así como la irrupción del Gobierno en sectores productivos con el fin de controlarlos y orientarlos con dinero público.

Feijóo ha aludido también a «las redes clientelares», recalcando que llevan «meses conociendo detalles cada vez más escabrosos de unas tramas de corrupción, de prácticas corruptas y de comportamientos absolutamente censurables que afectan al Gobierno, al PSOE y al entorno del presidente», en alusión al caso Koldo y a la investigación judicial de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y de su hermano, David Azagra.

«Este conjunto de fenómenos que les describo nos sitúan también en España ante una coyuntura de riesgo democrático. Si alertamos por la situación de algunas naciones iberoaméricas, debemos igualmente alzar la voz con la misma rotundidad respecto de cosas que suceden o empiezan a suceder en España», ha enfatizado. «Debemos alejarnos de paternalismos y de la tentación de creernos por encima de los peligros que acechan a las democracias y, muy al contrario, hemos de tomar nota de lo que ocurre en otras latitudes y unirnos en una lucha común en defensa de los valores democráticos, de la institucionalidad del Estado de Derecho», ha añadido.

«Derivas populistas»

Alberto Núñez Feijóo ha sostenido que España es «una nación americana», parafraseando a una frase del Rey Felipe VI, y se ha referido a lo que ocurre en varios países de Iberoamérica, con mención especial a Venezuela, Cuba o Nicaragua. «No podemos vacilar a la hora de denunciar y criticar las dictaduras las derivas populistas y autoritarias. Sin libertad todo se corrompe, sin libertad no hay dignidad, sin libertad no puede haber prosperidad», ha señalado.

En este sentido, ha recordado que Cuba «no tiene un régimen democrático desde hace más de 60 años», Venezuela «sufre un régimen bolivariano desde hace ya 25 años» y Nicaragua «ya está incorporada a este club». «Estos regímenes que hablan en español no sólo empobrecen a sus ciudadanos, sino que además provocan una corrupción obscena», ha incidido, para añadir que «además se apoyan en países como Rusia como Irán», cuyo objetivo «es desestabilizar las democracias».

Alberto Núñez Feijóo ha argumentado que esos regímenes presentan variantes de la misma receta: control de los medios, del Poder Judicial y de sectores productivos, ocupación de las instituciones del Estado, debilitamiento del control parlamentario, prácticas clientelistas y un cierto grado de represión. «Sin libertades políticas no puede combatirse la desigualdad, caldo de cultivo de los populismos. Y para sostener esa libertad tenemos que ampliar la clase media», ha zanjado.