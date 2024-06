El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha dado un repaso sobre los «hechos probados» por los que se investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los que el líder socialista «debe dimitir».

El primer edil de la capital de España se pregunta si «no está acreditado que Begoña Gómez, sin ser licenciada, obtiene una cátedra extraordinaria en la Complutense» o que «ha obtenido fondos de empresas que están bajo la supervisión y regulación de su marido».

Almeida también ha recordado que la mujer del jefe del Gobierno «se reunió con el presidente de Indra, que no es algo habitual, para que le haga un software gratuito». El dirigente popular ha rememorado que Gómez «ha registrado el software a su nombre y, por tanto, se está lucrando de ese software que era para la cátedra extraordinaria de la Complutense». Además, ha puntualizado que la esposa de Sánchez «está promocionando esa cátedra entre diversas empresas».

«Para mí, eso, desde luego, ya es motivo de dimisión de Pedro Sánchez porque hay una evidente confusión», ha subrayado el alcalde de Madrid. «Al margen del reproche penal, es inadmisible desde el punto de vista ético y político», ha incidido.

A ojos de Almeida, es censurable que «la mujer del presidente del Gobierno se dedique a recaudar fondos de empresas que están bajo la supervisión y regulación de su marido, que se dedique a patentar a su nombre un software, que se dedique a ir al presidente de Indra».

Y es que, el primer edil madrileño ha dudado de que el presidente de Indra, Marc Murtra, recibiera a la esposa de Sánchez porque se llamara Begoña Gómez, sino porque es «la mujer del presidente del Gobierno».

Recibida como «mujer del presidente»

«Hay alguien que tenga alguna duda que si se presenta Begoña Gómez sin ser mujer del presidente del Gobierno, el presidente de Indra no la recibe», ha reflexionado. «Los responsables de esas empresas tienen en cuenta que Begoña Gómez no es Begoña Gómez, particular, sino Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno», ha opinado el dirigente del PP.

Además, ha señalado directamente a Sánchez: «¿Hay alguien que piensa que el presidente del Gobierno no sabía lo que estaba haciendo Begoña Gómez?». «A mí me cuesta pensarlo, la verdad», se ha respondido a sí mismo. Por eso, Almeida ha concluido que «al margen del reproche penal, es éticamente inaceptable porque todo está acreditado».

«No olvidemos una cosa, no lo han negado, no han negado ni una sola de las afirmaciones que yo acabo de decir, porque no pueden negarlas, porque son ciertas», ha puntualizado. El alcalde de Madrid considera que «para desmontar toda esta teoría de los bulos sería muy sencillo, que Pedro Sánchez y Begoña Gómez salieran» a decir que no se han reunido con empresarios ni han pedido fondos a empresas.

Sobre la reunión de Begoña Gómez con Marc Murtra, el primer edil de la capital de España ha recordado que dirige «una empresa que está participada por el Estado y que es el Estado el que coloca al presidente». Además, ha puntualizado que si se realizase una rueda de prensa, «no hay mayor cuestión al respecto». Sin embargo, si no lo dicen es porque, a ojos de Almeida, todo lo que se dice «es cierto». «Por eso tiene que dimitir», ha concluido.