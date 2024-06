Feijóo compara a Sánchez y a Begoña Gómez con los Kirchner por su mitin juntos: «Es la antipolítica»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha comparado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su mujer, Begoña Gómez, con los Kirchner, el matrimonio argentino formado por Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, que estuvieron en el poder del país latinoamericano durante 12 años. Feijóo ha usado esta comparación por el último mitin del PSOE, en el que Sánchez y Begoña Gómez aparecieron juntos un día después de que el juez citase a la esposa del presidente del Gobierno el próximo 5 de julio por presuntos delitos de corrupción en los negocios y de tráfico de influencias.

«Yo no contaba con este tipo de moral porque esto es antipolítica. Yo no contaba que en mi país hubiese imágenes populistas, al modelo de los Kirchner en Argentina», ha señalado el líder del PP.

El PSOE celebró este miércoles en Benalmádena un acto con motivo de la campaña de las elecciones europeas de este domingo, 9 de junio. Estaba prevista la presencia de Pedro Sánchez, al ser también el secretario general del PSOE. Sin embargo, su mujer apareció por sorpresa en este acto, un día después de que se hiciese público que deberá acudir a declarar al juzgado dentro de un mes.

Sánchez y Begoña Gómez, militante de la formación, permanecieron sentados en primera fila junto al resto de la plana mayor del PSOE: la candidata del PSOE, Teresa Ribera, la vicepresidenta del Gobierno y vicesecretaria general, María Jesús Montero, el secretario de Organización, Santos Cerdán y el líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas.

Sánchez cerró el acto con un discurso en el que dio las gracias a la «familia socialista» por haber sentido su «solidaridad, empatía y compañerismo» los últimos meses en los que, según él, han «arreciado» sobre el dirigente socialista y su familia «los ataques de la internacional ultraderechista». «Gracias de corazón, os lo agradecemos, Begoña y yo», señaló el líder del PSOE.

«Sánchez acosa a los jueces»

Alberto Núñez Feijóo ha comparado estas imágenes con las que solían protagonizar Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, el matrimonio que ostentó el poder en Argentina durante más de una década. «Que imputen a la mujer del presidente y él se haga la víctima, y pida el voto, es un chantaje más propio de un populismo que de una democracia occidental», ha sostenido el líder del PP este jueves en una entrevista al programa Es la Mañana de Federico de esRadio.

«El Gobierno no tiene agenda económica, no tiene agenda social, pero tiene una agenda judicial, no sólo porque esté imputada la mujer del presidente, sino porque hay un conjunto de casos que ya nos estamos olvidando de ellos pero que están ahí, que están latentes y que están en la Audiencia Nacional», ha apostillado.

Sobre la citación como imputada de Begoña Gómez, Feijóo ha defendido que ha quedado claro «aquel informe de la UCO no era tal, aquel informe de la UCO estaba recortado y fue una filtración, no sabemos de quién». «Y en segundo lugar, que aquí esto de que los jueces o que algún juez no se ajusta a los tiempos electorales, bueno, ha quedado todo roto, ha cambiado completamente la estrategia y el relato porque ha sido la Fiscalía de la UE la que ha entrado en una empresa púbica dependiente del Ministerio de Economía para ver una serie de contratos financiados con fondos europeos, por consiguiente, ayer ha quedado demostrado que aquí no hay una persecución a nadie, que aquí lo que hay es el interés por investigar una presunta corrupción», ha enfatizado.

Por último, Alberto Núñez Feijóo ha advertido de que es «peligrosísimo» que Pedro Sánchez señale al juez Peinado por llamar a declarar a Begoña Gómez. «Si un presidente del Gobierno es el primer acosador político de los jueces españoles, si dice realmente que le persiguen los jueces porque es un contubernio de la derecha y la ultraderecha, si en esas cartas me señala a mí, como que estoy detrás de las actuaciones de los jueces, esto es peligrosísimo», ha recalcado.

El líder de los populares considera que el presidente del Gobierno se cree «impune» tras haber aprobado la Ley de Amnistía para contentar a sus socios separatistas. «Sánchez ha sido presidente del Gobierno a cambio de otorgar impunidad a Junts, al señor Puigdemont y a sus colegas, y ahora él se cree impune también», ha esgrimido.

«Si es capaz de mentirle a todos los españoles en la campaña electoral, si es capaz de que los abogados de los acusados redacten el Código Penal en España con los votos del PSOE y de sus socios, pues ahora entiende que también es capaz de sentirse impune cuando está siendo investigado su partido, su Gobierno y el Palacio de la Moncloa», ha zanjado Feijóo.