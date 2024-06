La campaña de Pedro Sánchez contra el juez que ha llamado a declarar a Begoña Gómez como imputada, y la «máquina del fango» que, dice, lidera la «ultraderecha» y los «pseudomedios» para «tratar de interferir» en las elecciones europeas coincide con los ataques de Nicolás Maduro, en idéntico sentido: un ataque sincronizado contra los medios, la Justicia y la oposición de cara a sus respectivas citas con las urnas. Y, además, el mismo día.

Sánchez, en una nueva «carta a la ciudadanía» difundida este martes en sus redes sociales, arremetió contra la decisión del juez de llamar a declarar a su mujer, «a cinco días de las elecciones», algo que considera «extraño». «Habitualmente, se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso, resulta evidente que esta práctica no se ha respetado. Dejo al lector extraer sus propias conclusiones», expuso el socialista, en un claro ataque contra la actuación del juez Juan Carlos Peinado.

Igualmente, cargó contra la «máquina del fango» que, considera, encabezan Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, y que según él «trata de interferir» en las elecciones del próximo domingo. «Estos próximos días, usted será testigo de una cuidada coreografía diseñada por ta coalición ultraderechista para intentar condicionar las elecciones y debilitar al Gobierno», escribió Sánchez.

«Estos días leerá y escuchará usted mucho ruido y aún más furia en tabloides digitales nacidos para propagar bulos, en platós de tertulias televisivas y radiofónicas al servicio de amplificar esa desinformación, y en tribunas donde se rasgarán las vestiduras el señor Feijóo y el señor Abascal. Todo, mentira. Un gran bulo. Uno más. En lo que respecta a mí, no le quepa duda de que no me quebrarán», enfatizó el socialista.

Maduro y la «dictadura mediática»

Curiosamente, Pedro Sánchez publicó su carta el mismo día en que Nicolás Maduro lanzaba una nueva ofensiva contra lo que califica de «dictadura mediática» y que, como Sánchez, dice que busca condicionar las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio.

Jorge Rodríguez, mano derecha del dictador, arremetía este martes, en una rueda de prensa, contra los medios que, afirmó, «cambian los hechos e imponen su verdad». “Los medios de esta dictadura mediática son demasiado descarados (…) cambian los hechos, imponen su verdad y creen que nosotros somos bobos», dijo el también presidente del Parlamento en una conferencia de prensa.

Con ello, insistió en que la «ultraderecha» trata de posicionar la idea de que habrá «fraude» en las elecciones de julio, en las que -auguró- el chavismo obtendrá la victoria.

Según Rodríguez, existen medios que se dedican a “imponer matrices” y que, en el caso de Venezuela, intentan «sembrar la matriz del fraude para, sobre esa matriz del fraude, intentar instalar la violencia». El dirigente venezolano arremetió contra la «contrainformación de la ultraderecha», e incluso avisó: «El que vulnere la paz de la república tiene que ir preso (…) no vamos a tener contemplación».

Una campaña contra la prensa libre con la que Sánchez se mimetiza. Cabe recordar que el discurso del líder del PSOE se asemeja también a la reciente Ley contra el Fascismo, Neofascismo y otras expresiones similares, que el régimen de Maduro aprobó el pasado abril para perseguir a la oposición venezolana alegando la defensa de «la democracia».

Una ley que ha suscitado la preocupación de los opositores y numerosas críticas de los defensores de los derechos humanos porque bajo el término «fascismo» se puede incluir toda opinión disidente -como la de Leopoldo López-, que será perseguida en «defensa de la Humanidad», según expuso en su presentación la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez.