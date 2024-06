Feijóo no descarta una moción de censura contra Sánchez tras las europeas si hay «un contexto adecuado»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no descarta presentar una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez tras las elecciones europeas del próximo 9 de junio «si se da el contexto adecuado». Feijóo asegura que en su partido defienden «todas las herramientas oportunas» contra Sánchez por los casos de corrupción que afectan a su Ejecutivo y a su entorno, concretamente a su mujer, Begoña Gómez. «Para una moción de censura hay que tener el contexto adecuado y pensar que puede ser útil en ese contexto», ha señalado.

«Vamos a ver qué pasa el domingo. Nosotros somos la alternativa a Sánchez. Si una mayoría social que no está de acuerdo en este ambiente de corrupción política y democrática, esta parálisis de gobierno, se convierte en mayoría electoral y el 9 de junio mandan un mensaje, los ciudadanos veremos más próximo el final del túnel», ha afirmado Feijóo.

El PP es el partido mayoritario en el Congreso, 137 escaños, por lo que Feijóo podría liderar una moción de censura contra Sánchez. Para salir adelante, la moción debería contar con el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara Baja, es decir, al menos 176 votos favorables. Si Vox votase a favor, la moción contaría con 170 ‘síes’, por lo que los populares necesitarían el apoyo de alguna formación más para que prosperase esta medida.

«No puede seguir siendo presidente»

El líder de los populares considera que Pedro Sánchez «no puede seguir siendo presidente» del Gobierno «desde el punto de vista ético, político y moral» por la investigación judicial que afecta a su esposa, Begoña Gómez, investigada por presuntos delitos de corrupción y de tráfico de influencias. Feijóo sostiene que Sánchez conocía la actividad profesional de su mujer, de ahí que no descarte una moción de censura contra él.

«Nadie se cree en España que el presidente del Gobierno no supiese las relaciones económicas, empresariales y comerciales de su mujer», ha afirmado Feijóo este lunes en una entrevista concedida al programa Espejo Público de Antena 3. El líder del PP defiende también que el jefe del Ejecutivo debería dar explicaciones en la comisión de investigación del Senado, donde su partido cuenta con mayoría absoluta, porque «no ha dado explicaciones hasta ahora».

Preguntado sobre esta cuestión, Feijóo ha recalcado que a él no le gusta «meter a la familia del presidente del Gobierno en una Cámara e interrogarle» debido a que «el responsable político es el presidente del Gobierno».

Alberto Núñez Feijóo ha resaltado que su partido estará «muy atento al sumario de investigación por corrupción y tráfico de influencias de la esposa del presidente del Gobierno», así como «al volcado de los móviles y al sumario». «Sorprendentemente todavía no tenemos información suficiente del caso Koldo, por si hay alguna relación entre este caso y el que afecta al entorno del presidente. Queda todavía mucho trabajo por hacer», ha apostillado.

El líder del PP sostiene que él respetará las decisiones que tome la Justicia en este asunto, al tiempo que ha señalado que desde el punto de vista ético, político y moral, en su opinión, Sánchez «no puede seguir siendo presidente del Gobierno porque si la sospecha de corrupción ha conllevado un sumario y una investigación a su entorno, a su familia, el responsable político es quien lo ha permitido».

«La amnistía es inaplicable»

Alberto Núñez Feijóo ha calificado de «inaplicable» la Ley de Amnistía, que fue aprobada el pasado jueves en el Congreso y que todavía no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Además, defiende que la Unión Europea «no va a dejar sola a España» y va a aplicar los tratados europeos, máxime cuando, en su opinión, la ley ahora tiene «más visos de inconstitucionalidad» que al inicio porque «incluye la traición y los delitos de terrorismo».

«La ley no se ha publicado y la Comisión, en consecuencia, no se puede pronunciar. El Gobierno quiere esperar a que pasen las elecciones europeas y que ningún juzgado ni tribunal se puedan manifestar hasta su publicación, que es cuando entra en vigor», ha indicado.

En este sentido, Feijóo ha asegurado que no está «preocupado por ese asunto» porque «Europa no va a dejar sola a España», sino que «va a aplicar los tratados» y «garantizar que el Estado de Derecho va a ser obligatorio» en todos los países de la UE.

«No es casualidad que la señora Von der Leyen haya llegado a España la semana en la que se aprueba la amnistía. No me preocupa pues las manifestaciones de Von der Leyen, al contrario, he hablado con ella sobre esta cuestión», ha esgrimido.

El líder del PP se ha mostrado «convencido» de la «inconstitucionalidad» de la Ley de Amnistía y «de que está en contra de los tratados». «Y en consecuencia, esa ley no se va a aplicar en España», ha zanjado.