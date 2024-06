Feijóo en Palma: «La historia y los españoles no van a amnistiar a Pedro Sánchez»

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha viajado este domingo a Palma para pedir el voto para el PP en las próximas elecciones europeas del 9 de junio «frente a la corrupción de Pedro Sánchez», a quien ha acusado de «comprar seis meses más de Moncloa» al vender la Constitución, el Estado de Derecho y la igualdad ante la ley de los españoles aprobando la amnistía.

Así de tajante se ha mostrado el líder del PP en un acto de campaña celebrado en Palma frente a más de 1.000 personas y que se ha contado con la presencia de la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, la candidata del partido en las islas al Parlamento Europeo, Rosa Estaràs, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés o el alcalde de Palma, Jaime Martínez.

De esta manera, Feijóo ha indicado que Sánchez «ha amnistiado corrupción, violencia y delitos contra el estado. Por eso os puedo asegurar que la historia no va a amnistiar a Sánchez, y cuando acabe todo esto veremos cómo los españoles no van a olvidar lo que ha hecho y no le vamos a amnistiar».

Por si fuera poco, ha asegurado que el Ejecutivo de Sánchez «ha entrado en pánico, no gobierna y ya resiste menos». «Solo le ocupa una cosa, la corrupción. La corrupción de amnistiar a sus socios y la corrupción para tapar la suya. Este es el resumen de lo que llevamos de legislatura», ha subrayado Feijóo en Palma.

«Sánchez lo sabía todo y lo tapó»

Además, ha aludido a los presuntos casos de corrupción que envuelven a su mujer, Begoña Gómez, asegurando que «Sánchez lo sabía todo y lo tapó. Ha utilizado todos los recursos para tapar su presunta corrupción» y ha ironizado: «Imagínense que la mujer de un presidente del PP estuviese imputada, no podríamos ni hablar».

«Hay un colapso por la corrupción del Gobierno, del partido y del entorno del presidente. Y el único propósito es que la gente no se entere», ha declarado el líder del partido en Palma.

Asimismo, Feijóo ha manifestado en Palma que Pedro Sánchez «ha vendido muchas cosas que no son suyas. Ha vendido la Constitución, ha vendido el Estado de Derecho, la separación de poderes, la igualdad ante la ley de los españoles y el respeto de las instituciones».

Por otro lado, ha denunciado que «la fiscalía del país parezca el abogado defensor de la familia. No es normal el intento de engañar a todo un país con el numerito de la carta y a paralizar un país porque el presidente está en barrena».

«España merece algo mejor, merece un buen Gobierno y vamos a dárselo a partir del 9 de junio», ha afirmado. «Por la corrupción política de la amnistía no merecieron llegar y por la corrupción económica merecen irse a la calle», ha concluido.

Por su parte, la presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, ha recordado que «la agenda balear también se defiende en Europa y tenemos que defender la insularidad para conseguir que nuestras empresas puedan competir en igualdad de condiciones que las que están ubicadas en el continente».

«Ofrecemos un proyecto europeísta frente a quienes quieren debilitarla y se

alían con aquellos que no creen en Europa, nosotros sí creemos en una Europa fuerte y capaz de parar los desmanes de Sánchez» ha señalado Prohens y explicado que con la candidatura de Estaràs que «el PP garantiza dar voz a Baleares en Bruselas».

Por último, la candidata popular al Parlamento Europeo, Rosa Estaràs, ha

expuesto que «el próximo domingo hay que coger la papeleta de la igualdad, de la libertad, del respeto, de la dignidad y del respeto: la papeleta del PP».