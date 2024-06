Jorge Buxadé: «Feijóo es la derechita estafadora, votar al PP es votar al PSOE»

«Feijóo es la derechita estafadora. Votar al PP es votar al PSOE». Lo afirma Jorge Buxadé en una entrevista a OKDIARIO a seis días del 9J. Buxadé niega que las elecciones europeas del domingo sean un plebiscito sobre Sánchez: «Es una estafa, una trampa y un engaño decir ‘vótame a mí para echar a Sánchez’. Las elecciones generales fueron el 23J».

Jorge Buxadé afirma que «PP y PSOE han votado lo mismo el 90% de las veces en la última legislatura europea» y que, incluso, «González Pons ha presumido, muy ufano, de su coalición con los socialistas y ha dicho que quiere que siga». Buxadé augura, como las encuestas, una gran subida de los Conservadores y Reformistas de Europa en los que Vox está integrado y de Le Pen en Francia y adelanta que el PP tendrá que elegir «si quiere estar con nosotros o seguir con los socialistas, el Pacto Verde y la Agenda 2030».

Jorge Buxadé cree que hay que revertir «las políticas de Von der Leyen y el Partido Popular Europeo en contra de nuestros agricultores y ganaderos y nuestra industria». Ursula Von der Leyen ha estado en España haciendo campaña con Feijóo. Buxadé intuye que no es la mejor compañía para el PP: «Feijóo no tiene amigos relevantes fuera. Abascal se ve con Netanyahu, Trump, Milei, Meloni…».

Jorge Buxadé afirma que él no se siente de ultraderecha. «¿Qué es la ultraderecha?», se pregunta. «Somos los tíos más moderados del mundo», señala. «Es imposible definir a Vox», asegura. Y añade: «Sólo pedimos sentido común».

Pregunta.- ¿El 9J es un plebiscito sobre Sánchez?

Respuesta.- Por supuesto que no. Las elecciones generales fueron el 23 de julio. Ahora votamos el Parlamento Europeo que participa en el nombramiento del presidente de la Comisión Europea. Es una trampa, un engaño y una estafa. Y, por eso, hablamos de la derechita estafadora. No se puede engañar a los españoles y decirles «votadme a mí el 9 de junio para echar a Sánchez». Si el PSOE sacara cero diputados, Sánchez seguiría.

P.- ¿Feijóo es la derechita estafadora?

R.- Sí.

P.- ¿Qué le diría a quien duda entre votar a Vox o al PP?

R.- Que el Partido Popular y el Partido Socialista han votado lo mismo el 90% de las veces en la última legislatura europea. Que han aprobado el Pacto Verde que ha destruido la agricultura, la ganadería y la pesca y que amenaza nuestra industria. Que han aprobado un pacto de inmigración y que apoyan la política que gira en torno a la Agenda 2030. Nosotros votamos en contra de que las empresas europeas tengan que pagar por el CO2 que emiten perdiendo rentabilidad y despidiendo trabajadores mientras en India, China o África emiten todo el que les da la gana. Nos han colocado en una situación de ruina económica. Si siguen cinco años más será la devastación de la economía europea.

P.- ¿Votar al PP es lo mismo que votar al PSOE?

R.- Por supuesto. Son una gran coalición. González Pons, muy ufano, ha presumido de ella y ha dicho que quiere que siga. Luego, aquí, en el Congreso o en la Asamblea de Murcia hacen como que se enfadan… pero todo viene de Bruselas y lo tienen pactado.

P.- ¿A qué aspiran Vox y los partidos de Conservadores y Reformistas? ¿Habrá unidad? Meloni está con ustedes, pero Le Pen está en otro grupo y los alemanes han quedado descartados

R.- Aspiramos a un cambio total de las políticas europeas para hacer políticas en favor de nuestra capacidad productiva, de nuestra industria y del campo y para controlar las fronteras de Europa y luchar contra la inmigración ilegal. Todos los partidos patriotas y conservadores en Europa van a crecer mucho. Desde VOX seguiremos trabajando para buscar la fórmula de colaboración entre todos. Y si es crear un solo grupo lo haremos. No hay un objetivo numérico, pero sí que el Partido Popular Europeo no tenga la excusa de seguir en esa gran coalición con el socialismo, que tenga una alternativa y que decida si prefiere seguir con los socialistas y los verdes haciendo políticas en contra de los nuestros o pacta con nosotros y hace políticas en favor de Europa.

P.- Se habla del ascenso de la «ultraderecha» el 9J. ¿Usted se siente de ultraderecha?

R.- No. Ha pasado con Meloni. Hace año y medio era una «líder postfascista» y ahora es un ejemplo de político moderado y centrista y todos quieren hacerse fotos con ella. Pasará igual con nosotros. ¿Qué significa eso de la ultraderecha? Partidos conservadores gobernamos en Italia, Suecia, Finlandia, Hungría… Hasta hace poco, en Polonia. En una entrevista me preguntaron dónde me colocaría yo entre 0 y 10 siendo cero la extrema izquierda y diez la extrema derecha. Yo dije cinco. Somos los tipos más moderados del mundo. Lo que pedimos es sentido común. Pedimos que, si a un agricultor en Europa le dicen que no puede utilizar un producto fitosanitario porque produce cáncer, no permitamos que entren productos de Marruecos con esos fitosanitarios. ¿Qué pasa? ¿Que en Marruecos no producen cáncer? O ¿por qué nuestras empresas han de pagar por el CO2 y las de China no? Es sentido común. O que no entren los lobbies en los colegios a hablar de cosas que corresponde a los padres enseñar a sus hijos.

P.- ¿Son, entonces, un partido conservador?

R.- Estamos dentro del grupo de los conservadores europeos, pero es imposible definir a Vox. De verdad. Porque Vox quiere cambiarlo todo. En ese sentido no somos conservadores. Queremos bajar los impuestos, mejorar el sistema educativo, recuperar competencias para el Estado respecto de las comunidades autónomas. Queremos hacer una gran reforma de España.

P.- Feijóo ronda a Meloni…

R.- Porque Feijóo no tiene amigos relevantes. ¿Qué líder político internacional, relevante, que tome decisiones, hay en el Partido Popular Europeo? Feijóo no tiene un Netanyahu con el que verse en pocas horas, un Orban, un Milei, una Meloni o, por supuesto, Trump. Santiago Abascal estuvo con Trump en la conferencia conservadora en Estados Unidos. Hemos hecho un trabajo extraordinario de tejer esas alianzas no pensando en Vox sino pensando en España y en Europa, que es lo importante. Queremos cambiar España y reformar y rescatar Europa. Europa está secuestrada por lobbies. Cuando llegué al Parlamento Europeo, Meta y Google me pidieron una reunión porque querían aprobar una ley europea de medios de comunicación, una de medios digitales y una de servicios digitales. ¿Qué ha pasado en esta legislatura? Que PP y PSOE han aprobado las tres. ¿Quién manda en Europa? Nosotros votamos en contra porque no queremos verificadores de noticias que digan lo que es verdad y lo que no en las redes y no queremos censura ni control. Queremos libertad. Europa es libertad, pero ellos han creado un sistema de control absoluto.

P.- ¿El domingo celebrarán un resultado mejor que el de 2019?

R.- Indiscutiblemente. Seremos el partido que, porcentualmente, va a crecer más en España. Lo vemos más allá de las encuestas, que no me las creo. Lo vemos en el ambiente. Lo percibo en los actos. Estamos más vivos y fuertes que nunca. Veo mucha ilusión por tener un gran resultado. Porque es una oportunidad única para España y para Europa. Posiblemente la última. Si en los próximos cinco años no revertimos lo que han hecho Von der Leyen y el Partido Popular Europeo y continúa las mismas políticas, dentro de cinco años habrán desaparecido más explotaciones agrarias y ganaderas, habrá más industrias cerradas, más EREs… Lo tienen todo preparado. Incluso crearon el llamado Fondo de Transición Justa, que suena muy bonito, pero que es para pagar todos los daños producidos por la transición ecológica. Está todo planeado y hay que pararlo.