El PSOE de Pedro Sánchez, que cargó el martes contra el juez Peinado por anunciar antes de las elecciones del 9J la citación de Begoña Gómez como imputada, no se indignó del mismo modo cuando las imputaciones judiciales fueron contra los intereses del PP, también en pleno periodo electoral. La hemeroteca de casos que afectaron al Partido Popular y que ignoran ahora los socialistas es reveladora: los ejemplos van del caso Bárcenas a Gürtel, entre otros.

En concreto, los cronistas sitúan el origen del caso Bárcenas el 25 de febrero de 2009, a sólo cuatro días de las primeras elecciones a la Xunta que ganó el entonces líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, hoy presidente nacional del partido y jefe de la oposición al Gobierno de Sánchez. En aquel momento, gobernaba el PSOE en Galicia, de la mano de Emilio Pérez Touriño, y también en España, bajo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.

Aquel 25 de febrero, el juez que dictó la primera providencia contra Luis Bárcenas, entonces senador y tesorero nacional del PP, fue Baltasar Garzón. Este ex diputado del PSOE en el Congreso sería luego condenado por prevaricación en una causa que afectaba a ex dirigentes del PP, e inhabilitado por el Tribunal Supremo durante 11 años. Además, su actual pareja es la fiscal Dolores Delgado, ex ministra de Justicia de Sánchez, que llegó a ir en las listas del PSOE a las generales y a adquirir la condición de diputada por estas siglas.

Otro ejemplo. El 19 de mayo de 2015, a sólo cinco días de las elecciones municipales, trascendió que la Fiscalía Anticorrupción había remitido un escrito al juez José de la Mata, entonces en la Audiencia Nacional, negando la prescripción de la Gürtel en Jerez y apuntando a la que era senadora y candidata del PP a la alcaldía de Jerez, María José García-Pelayo. Actualmente, García-Pelayo, después de que el Supremo archivara toda acusación por Gürtel contra ella en 2021, ostenta el bastón de mando de este municipio gaditano y preside la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Por otro lado, el 24 de noviembre de 2015 se conoció que el juzgado de primera instancia e instrucción de número 2 de Barbate había llamado a declarar al que era en ese momento alcalde de Vejer de la Frontera (Cádiz) y candidato al Senado por el PP, José Ortiz, en calidad de imputado, en plena campaña electoral. En concreto, fue citado para el 9 de diciembre, a solo 11 días de las elecciones generales del 20-D, acusado de presuntos delitos de injurias y vejaciones por unas declaraciones contra el socialista Antonio Jesús Verdú.

Un caso más. También José de la Mata, siendo juez de la Audiencia Nacional, imputó al ex consejero madrileño de Justicia Alfredo Prada (PP), cuando formaba parte del equipo de Pablo Casado. Un hecho que se supo el 19 de marzo de 2019. El magistrado, que le atribuyó irregularidades en una causa abierta por Campus de la Justicia, empresa pública de la Comunidad de Madrid, citó a Prada a declarar para el 27 de marzo de 2019. Esto es, en plena precampaña de las elecciones generales del 28 de abril de aquel año. Además, un mes después de esta última fecha, el 26 de mayo, hubo elecciones municipales, autonómicas y europeas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la carta que mandó el martes a la ciudadanía tras la citación como imputada de su mujer, arremetió de esta manera contra el instructor: «Esta decisión se anuncia sólo cinco días antes de que se celebren elecciones al Parlamento Europeo, lo cual resulta extraño. Habitualmente, se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso, resulta evidente que esta práctica no se ha respetado. Dejo al lector extraer sus propias conclusiones», escribió Sánchez. Este miércoles, el jefe del Ejecutivo acudió a un mitin del PSOE en Benalmádena (Málaga) junto a su mujer, Begoña Gómez, pese a estar imputada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

«Muy poco edificante»

Por su parte, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI), a través de un comunicado conjunto, calificaron de «muy poco edificante» que el presidente del Gobierno, máximo responsable del poder Ejecutivo, «traslade a la ciudadanía la idea de que un juez dicta sus resoluciones con intereses electoralistas».

Tanto la AJFV como FJI subrayaron que la condición de persona investigada, en relación con Begoña Gómez, «no supone ninguna valoración de culpabilidad». «Es más, se trata de una garantía fundamental para ejercer el irrenunciable derecho a defenderse abiertamente de cualquier imputación, infundada o no», apuntaron.

De esta manera, tales asociaciones recalcaron que «la percepción de normalidad democrática del trabajo de los jueces depende mucho de que los responsables políticos no hagan señalamiento de jueces y respeten las decisiones y tiempos de la justicia».

«Precisamente, los tiempos de la justicia no se acomodan y, lo más importante, no tienen que acomodarse a los tiempos electorales. La separación de poderes es un principio irrenunciable que debería estar presente en toda declaración política», indicaron tras las afirmaciones de Sánchez por la citación de Begoña Gómez.