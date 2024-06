Sánchez usa a la imputada Begoña Gómez como reclamo electoral y se la lleva a un mitin del PSOE

Pedro Sánchez usa a su mujer imputada, Begoña Gómez, como reclamo electoral de cara a las elecciones del próximo domingo 9 de junio. Este miércoles, tras conocerse ayer martes que había sido citada a declarar por parte de un juez de Madrid, por la comisión presuntamente de los supuestos delitos de corrupción y tráfico de influencias, Sánchez ha llegado junto a ella al mitin de Benalmádena (Málaga) en un gesto muy poco habitual. La presencia de Gómez en los mitines del PSOE, excepto en alguno de los que Sánchez ha sido candidato, ha sido muy puntual. La última vez que Begoña Gómez participó en un mitin fue en el cierre de las generales del 23 de julio en Getafe. Posteriormente, también acudió a Ferraz en la noche electoral.

De esta forma, la esposa del presidente, que es afiliada del PSOE, sigue manteniendo presencia pública en los actos socialistas cuando a otras militantes en su situación, como Patricia Úriz -mujer de Koldo García-, se les ha expulsado nada más ser imputadas.

Sánchez y Gómez han llegado junto a la vicepresidenta del Gobierno y número dos del PSOE, María Jesús Montero, y el secretario de Organización, Santos Cerdán, entre gritos de apoyo por parte de los militantes que se habían concentrado en la localidad andaluza. Los socialistas, que iban a celebrar dicho acto en Málaga, decidieron cambiar de ubicación en el último minuto por no coincidir con el acto de Santiago Abascal, que se celebra a 200 metros de dónde estaba previsto el acto de Pedro Sánchez. El temor a la comparativa de los asistentes obligó a Ferraz a modificar sus planes sobre la marcha.

Gómez, que hasta el momento no había acompañado a Sánchez en ningún mitin durante esta campaña de elecciones europeas se ha sentado en primera fila junto a su marido y el resto de dirigentes socialistas. El líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, que ha sido el primero en tomar la palabra apoyando la candidatura de Teresa Ribera, ha agradecido la presencia de Sánchez y también de Begoña Gómez, sentada a su lado, momento en el que los asistentes han coreado ‘Begoña, Begoña’, entre vítores y aplausos.

En su intervención en el mitin, Pedro Sánchez ha animado a la izquierda a ir a votar el próximo domingo «para ganar a los de la máquina del fango y del bulo». El jefe del Ejecutivo ha asegurado que «nos hemos sentido muy acompañados y respaldados por toda la familia socialista durante estas últimas semanas, tanto yo como Begoña». Sánchez también ha dicho que ha sentido la «solidaridad, empatía y compañerismo» los últimos meses en los que, según ha denunciado, han «arreciado» sobre él y sobre su familia «los ataques de la internacional ultraderechista». «Gracias de corazón, os lo agradecemos, Begoña y yo», ha trasladado.

Espadas, Schmit, Ribera…

Durante el acto, ha habido varias menciones a la presencia de Gómez en el acto. Juan Espadas, el primero en intervenir, ha dado las gracias a Sánchez «por estar aquí y con Begoña». «Gracias Begoña», ha agregado, a lo que el público a coreado el nombre de la mujer del presidente. «Hoy le dais una lección a todos esos de las paladas de fango; por cada palada de fango un puñado de votos el 9J», ha incidido Espadas.

A continuación, el comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales y candidato de los socialistas y demócratas a presidir la Comisión Europea, Nicholas Schmit, también ha tenido palabras de aliento para Sánchez y su esposa. «Pedro, estamos contigo, toda nuestra solidaridad para ti y para Begoña» ha afirmado el político de Luxemburgo, en las únicas palabras en castellano que ha pronunciado durante su intervención.

Finalmente, Teresa Ribera ha señalado que en el acto de este miércoles tenían una primera fila «espectacular, de candidatas y personas comprometidas», según ha indicado. «Querida Lina -candidata andaluza a la Eurocámara-, querida María Jesús, querida Begoña», ha señalado, «mujeres que saben que merece la pena defender sus derechos», ha indicado a continuación.

Nueva carta de Sánchez

Ayer martes, horas después de conocer la resolución judicial, Pedro Sánchez publicó una nueva carta «a la ciudadanía» a través de su perfil social en Twitter/X como en la que amagó falsamente con dimitir. En la misiva, Sánchez arremetió contra la decisión del juez y consideró que «resulta extraño» que la citación se produzca «sólo cinco días antes de que se celebren elecciones al Parlamento Europeo».

«Habitualmente, se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso, resulta evidente que esta práctica no se ha respetado», afirmó Sánchez, que trasladó que tanto él como Begoña Gómez están «absolutamente tranquilos». «No hay nada detrás de esta acusación, sólo un zafio montaje impulsado por las asociaciones ultraderechistas demandantes», escribió el líder socialista, que también descartó dimitir.