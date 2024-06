Feijóo ve en la carta de Sánchez «un insulto a los jueces, a los medios y a los españoles»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado este martes en un mitín en plaza de San Pablo de Valladolid, junto al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que la nueva carta emitida por Pedro Sánchez, que coincide con la citación de su mujer Begoña Gómez el 5 de julio, es un «insulto a los jueces, a los medios de comunicación y a los españoles con la que busca tapar la presunta corrupción que llega hasta La Moncloa».

En este sentido, Feijóo ha pedido a los ciudadanos «movilizarse» y «responder» en las urnas a la «segunda dosis del melodrama» del presidente del Gobierno para que tenga «la derrota electoral que merece» en la cita electoral del 9 de junio de las elecciones europeas. En su misiva, Pedro Sánchez ha destacado que «habitualmente, se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso, resulta evidente que esta práctica no se ha respetado», ha señalado Sánchez, que ha trasladado él y su mujer Begoña Gómez están «absolutamente tranquilos». «No hay nada detrás de esta acusación, sólo un zafio montaje impulsado por las asociaciones ultraderechistas demandantes», ha indicado el líder socialista, que ha recordado que descarta dimitir.

En su mitin en Valladolid, Feijóo ha afirmado que es «normal» que los españoles «tengan la sensación de que el Gobierno les está tomando el pelo» porque «la capacidad» de Sánchez para «engañar» e «insultar la inteligencia de los españoles» no tiene «límites», empezando por sus propios votantes, «a los que cree que ya tiene convencidos sólo con repetir el mantra de la derecha» o «la ultraderecha».

«La misma matraca, pero esa matraca no da soluciones a nadie, esa matraca no saca al Gobierno de su inacción, y esa matraca no cambia la realidad de los hechos, y los hechos son tozudos», ha enfatizado el presidente de Partido Popular.

El líder del PP ha subrayado que «no hay ningún Gobierno en Europa que esté más cuestionado por la corrupción que el Gobierno de España». Es más, ha dicho que es «la primera vez en democracia que se investiga por delitos de corrupción y tráfico de influencias a la esposa del presidente del Gobierno de España».

«Esos son los hechos. Y los hechos son que Sánchez montó un melodrama a costa de 48 millones de españoles para tapar la presunta corrupción que llega hasta la Moncloa», ha enfatizado, para avisar que los «hechos no se tapan con insultos», «con cartas» o con «descalificaciones» durante el mitin del Partido Popular en Valladolid ante sus votantes en esta campaña de las elecciones al Parlamento Europeo, en las que, según las encuestas, el PP se hará con la victoria por delante del PSOE.