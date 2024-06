Begoña Gómez copió para su empresa investigada el nombre, el logo y el modelo de negocio de un cliente

El diputado del PP y portavoz en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso, Pedro Navarro, ha denunciado este miércoles durante la sesión de control al Gobierno un plagio cometido por la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, en el impulso de su empresa investigada y relacionada con la cátedra que dirige en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). En una pregunta parlamentaria al ministro de Industria, Jordi Hereu, Navarro ha censurado que la esposa de Sánchez ha copiado para su empresa Transforma TSC SL el nombre, el logo y el modelo de negocio del programa Transforma de la ONG Oxfam Intermón, cliente de Begoña Gómez en la consultora para la que trabajó durante años, Inmark.

Navarro ha subrayado que Transforma TSC es «una de las patentes que tiene la señora Gómez» y ha apuntado que entre las 262 empresas que tiene la palabra Transforma en el registro de patentes del Ministerio de Industria «causalmente», ha ironizado, existe otra muy similar a la sociedad de la mujer del inquilino de la Moncloa.

«¿Cree usted que estos dos logos se parecen?», ha preguntado Navarro al ministro Hereu mostrando la imagen de ambos. «Le ha copiado la palabra, le ha copiado el logo y le ha copiado hasta el modelo de negocio», ha dicho Navarro sobre Begoña Gómez respecto a su empresa y el programa Transforma de la ONG Oxfam Intermón.

Sobre la ONG, Navarro también ha planteado al ministro si conocía que «Oxfam Intermón era el mejor cliente de Begoña Gómez en su anterior empresa», ha dicho en alusión a Inmark. «La relación de este matrimonio con el plagio, de verdad, es tremenda», ha apostillado el diputado del PP por Zaragoza en referencia la polémica tesis doctoral de Pedro Sánchez repleta de plagios.

Además, Navarro ha aprovechado su intervención para criticar al titular de Industria que no haya facilitado ya a la Universidad Complutense el informe del registro de patentes a favor de Begoña Gómez o de su empresa Transforma TSC que reclama el rector, Joaquín Goyache. El diputado del PP se ha hecho eco aquí de la información publicada al respecto este miércoles por OKDIARIO. «Hoy mismo un medio de comunicación dice que 19 días después todavía no le han dado a la Universidad Complutense las patentes que tiene la señora Gómez», ha enfatizado Navarro en sede parlamentaria.

Como publica este medio, según fuentes autorizadas de la Universidad Complutense, todavía no se ha producido este martes en sus oficinas la recepción de ese informe que Goyache anunció que solicitaría al Ministerio de Industria delante de los miembros del Consejo Social de la institución académica en la reunión mantenida el 7 de junio de 2023.

Fuentes oficiales de la Universidad Complutense indicaron a este periódico que no había constancia de esa documentación reclamada al Ministerio de Industria. Es más, tales fuentes aseguraron que si el Rectorado todavía no se ha vuelto a pronunciar sobre este asunto, ha sido porque no dispone aún de dicho informe. Una vez sea recepcionado y analizado, desde la Universidad Complutense se comprometen a informar de ello debidamente a la prensa en pro de la transparencia.

La Oficina de Patentes y Marcas es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Industria que dirige el socialista Jordi Hereu. OKDIARIO se puso en contacto con el Ministerio para recabar su versión sobre el retraso del envío de este expediente a la Complutense, pero no hubo explicación al respecto.

Por su parte, el Consejo Social de la UCM reclama saber quién se quedó con la propiedad de la plataforma desarrollada para la cátedra de Begoña Gómez y, a partir de aquí, estudiar la tramitación de las reclamaciones oportunas.

Fondos públicos

Se da la circunstancia de que con posterioridad al registro de la marca Transforma TSC aprobado por Industria en abril de 2023, Begoña Gómez creó en noviembre del mismo año la empresa Transforma TSC SL. Se trata de una compañía que usa el nombre de la herramienta online impulsada por la esposa del jefe del Gobierno con fondos públicos de la universidad pública. Como publicó OKDIARIO, la Complutense pagó 60.500 euros a una prestigiosa consultora tecnológica para desarrollar una herramienta destinada a asesorar empresas privadas, incluido el acceso a ayudas públicas, que quieren mejorar en sus políticas de sostenibilidad.

En su respuesta a Navarro, el ministro Jordi Hereu no ha explicado por qué la Complutense todavía no tiene el informe reclamado a su departamento y se ha limitado a acusar al PP de «convertirse en la acometida de organizaciones de ultraderecha». «No están a la altura de lo que ustedes representan. Esta estrategia de enfangar la vida política, con la que hoy toca a Industria, va en contra de la institucionalidad, ha esgrimido Hereu.