El Gobierno oculta a la Complutense el informe que pidió sobre las patentes de Begoña Gómez hace 18 días

El Gobierno de Pedro Sánchez todavía no había dado traslado este martes a la Universidad Complutense de Madrid del informe que solicitó el rector de esta institución académica, Joaquín Goyache, hace unas semanas para disponer de una «relación de los registros que se han abierto en la Oficina de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria a favor de la señora Begoña Gómez o de la sociedad Transforma TSC SL». La esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, investigada por presunta corrupción en un juzgado de Madrid y citada a declarar el próximo 5 de julio, registró a su nombre el logo y el software de la plataforma «TSC Plataforma de Medición de Impacto Social y Medioambiental» alojada en la web transformatsc.org y vinculada a la cátedra que dirige en la Complutense.

Según fuentes autorizadas de la Universidad Complutense, todavía no se ha producido la recepción de ese informe que Goyache anunció que solicitaría al Ministerio de Industria delante de los miembros del Consejo Social de la institución académica en la reunión mantenida el 7 de junio de 2023. Este martes 25 de junio, es decir, 18 días después, las fuentes oficiales de la Universidad Complutense indicaron a este periódico que no había constancia de esa documentación reclamada al Ministerio de Industria. Es más, tales fuentes aseguraron que si el Rectorado todavía no se ha vuelto a pronunciar respecto a este asunto, ha sido porque no dispone aún de dicho informe. Una vez sea recepcionado y analizado, desde la Universidad Complutense se comprometen a informar de ello debidamente a la prensa en pro de la transparencia.

La Oficina de Patentes y Marcas es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Industria que dirige el socialista Jordi Hereu. Su localizador de expedientes indica que la solicitud de registro de la marca «TSC Transforma Plataforma de medición de impacto Social y Medioambiental www.TransformaTSC.org» se hizo el 10 de octubre de 2022 a nombre de Begoña Gómez y que, tras su aprobación en abril de 2023, fue el 27 de mayo del pasado año cuando se inició el plazo de cinco años de uso efectivo. Como domicilio del titular figura la vivienda de Pozuelo de Alarcón, donde Begoña Gómez y Pedro Sánchez vivían antes de mudarse a la Moncloa. Un inmueble que sigue siendo propiedad de la familia.

Durante el proceso de validación de la solicitud, llama la atención que, en un primer momento, Industria tumbó la petición de Begoña Gómez de registrar el logo de Transforma TSC junto con la «TSC Plataforma de Medición de Impacto Social y Medioambiental». Había «irregularidades» en la petición, según la Oficina de Patentes, cuando se rechazó la solicitud. Sin embargo, meses después, la Administración estatal terminó dando visto bueno a la solicitud. Begoña Gómez tramitó de nuevo el requerimiento en noviembre y el 26 de abril de 2023 logró su objetivo.

Además, se da la circunstancia de que con posterioridad al registro de esta marca, Begoña Gómez creó en noviembre de 2023 la empresa Transforma TSC SL. Se trata de una compañía que usa el nombre de la herramienta online impulsada por la esposa del jefe del Gobierno con fondos públicos de la universidad pública. Como publicó OKDIARIO, la Complutense pagó 60.500 euros a una prestigiosa consultora tecnológica para desarrollar una herramienta destinada a asesorar empresas privadas, incluido el acceso a ayudas públicas, que quieren mejorar en sus políticas de sostenibilidad.

El Consejo Social de la UCM reclama saber quién se quedó con la propiedad de la plataforma desarrollada para la cátedra de Begoña Gómez y, a partir de aquí, estudiar la tramitación de las reclamaciones oportunas.

Citado también el 5 de julio

El pasado 7 de junio, la institución académica informó a través de un comunicado de que el rector de la UCM, Joaquín Goyache, había manifestado ante el Consejo Social de la universidad que su rectorado había solicitado al Ministerio de Industria la relación de patentes abiertas a favor de Begoña Gómez o la empresa TSC Transforma. Precisamente, el juez Juan Carlos Peinado ha citado al rector Goyache como testigo para que preste declaración en los juzgados de Plaza de Castilla el próximo 5 de julio, el mismo día que ha sido llamada Begoña Gómez como imputada.

Desde la UCM recalcaron que se está trabajando en todo momento «con la máxima transparencia y diligencia para defender los intereses públicos» de esta universidad. El rectorado avanzó que se pondría «en manos de los servicios jurídicos» de la institución toda la información que recibiese y que se valoraría las acciones a emprender. Sin embargo, esa documentación de la Oficina de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria sobre Begoña Gómez todavía no había llegado este martes a la dirección de la UCM, según fuentes oficiales de universidad.

OKDIARIO se puso en contacto con el Ministerio de Industrio para recabar su versión sobre el retraso del envío de este expediente a la Complutense, pero no hubo explicación al respecto.