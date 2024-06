Feijóo exige a Sánchez la dimisión del fiscal general del Estado y explicaciones sobre Begoña Gómez

Un día después del acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el rifirrafe entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ha regresado al Congreso de los Diputados. El líder del PP ha exigido a Sánchez tres nuevas decisiones, sin encontrar respuesta por parte del socialista: la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; que dé instrucciones a los integrantes del Tribunal constitucional para que dejen de indultar y amnistiar delitos de corrupción a los cargos socialistas condenados por los ERE y que dé explicaciones ante los medios de comunicación y el Congreso sobre los escándalos que cercan «a su familia y su entorno».

«Lo que firmamos ayer lo hubiese firmado hace dos años, ¿qué ha cambiado? Que las instituciones europeas le han obligado a firmar. Este acuerdo no es para ayudarle, como se puede imaginar, es para poner límite a la voracidad de su Gobierno en controlar las instituciones de Estado», ha aseverado Feijóo, que ha advertido: «Yo he cumplido con mi deber y objetivo. El CGPJ no va a ser controlado ni por el PSOE ni por el PP».

A continuación, el líder del PP ha trasladado a Sánchez «tres acuerdos muy sencillos»: «Pedirle al fiscal general del Estado que dimita por sus escándalos, por sus presuntos delitos y por ser el abogado de su familia; decirles a quienes le tienen obediencia debida en el Tribunal Constitucional que dejen de manosear al Supremo y de exculpar a los condenados socialistas por corrupción y que se siente ante los medios de comunicación y comparezca en el Congreso para explicarnos todo lo que está saliendo de su familia y su entono».

Feijóo ha recordado a Sánchez que «hace nueve meses, en el discurso de investidura» ya le concretó los compromisos de su partido para el CGPJ y ha destacado que ahora están concretados en el acuerdo alcanzado este martes.

«Usted dijo en la última sesión de control que el PP es un partido de extrema derecha. Ahora que ha pactado el Consejo, ¿se ha vuelto usted de extrema derecha, señor Sánchez?», ha ironizado el presidente popular.

Sánchez, en su respuesta, ha puesto en valor el pacto para el CGPJ y ha dado la «bienvenida» a Feijóo al «acuerdo y el cumplimiento de la Constitución».

«Este Gobierno, por necesidad y convicción, es un Gobierno de acuerdo. Todos los que han querido pactar han encontrado la mano tendida», ha afirmado Sánchez, provocando la reacción de la bancada del PP por sus pactos con el separatismo. Sánchez ha aprovechado además para recordar su intención de agotar la legislatura. «Quedan tres años por delante», ha avisado.