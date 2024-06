En el acuerdo para la renovación del CGPJ y la reforma de su sistema de elección pactada por PP y PSOE, con su ratificación este martes en Bruselas, ante la Comisión Europea como supervisora, hay cinco puntos clave con respecto a la negociación frustrada de octubre de 2022. Estas cuestiones son las que han permitido poner fin al bloqueo de cinco años, ya que «el PSOE de Pedro Sánchez dice ahora sí donde antes decía no», según señalan fuentes del PP conocedoras de las conversaciones que han mantenido el vicesecretario de Acción Institucional de los populares, Esteban González Pons, y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Por la Comisión Europea asistió como supervisora al cierre del pacto la vicepresidenta de Valores y Transparencia, Věra Jourová.

Aquí esos cinco puntos determinantes en los que el Gobierno de Sánchez ha terminado cediendo un año y siete meses después de aquella intentona, también marcada por la supresión del delito de sedición que urdió Moncloa y que dinamitó la firma del pacto. Fuentes del PP interpretaron entonces que Sánchez maniobró así porque se veía «perdedor» en la negociación sobre el Poder Judicial.

1.- El sistema de «participación directa» se acepta por primera vez por el PSOE como modelo de aplicación, garantizando así que los jueces tendrán capacidad de elegir a sus representantes en el Consejo en base al texto que ellos mismos acuerden. La proposición de ley consensuada por PP y PSOE, que irá Pleno para su toma en consideración junto a la elección de los nuevos vocales en un mismo pleno del mes de julio, encarga a esos nuevos integrantes del Consejo la redacción de un proyecto de ley que reforme el método de elección de los jueces del CGPJ.

Un nuevo modelo que tenga en cuenta las exigencias de la Comisión Europea y sus recomendaciones acerca del Estado de Derecho en los países miembros. A este respecto, sobre la tramitación parlamentaria de esa futura norma para que los jueces elijan a los jueces, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, señaló este martes en rueda de prensa en Génova que «la actitud y la posición del PP será de apoyo a la propuesta que presente el Poder Judicial, la posición del PSOE, la ignoro», declaró.

2.- El texto que emitirán los miembros del Consejo ya no es un dictamen, sino un proyecto de reforma de la propia Ley orgánica del Poder Judicial en lo referido al sistema de elección de los integrantes del Consejo.

3.- Ni el presidente del Gobierno ni los grupos parlamentarios tendrán capacidad de proponer o elegir al presidente del Tribunal Supremo. Lo hará el Consejo por mayoría reforzada, que para esta decisión es de 12 vocales.

4.- El reparto de vocales es equilibrado. Del tradicional 11/9 se pasa ahora a un 10/10. Esta asignación, junto con la mayoría reforzada para la toma de todas las decisiones (un mínimo de 13 vocales), garantiza que no habrá control político del Poder Judicial. El consenso habrá de imperar entre los miembros del Consejo.

5.- Por primera vez en la historia, los partidos nacionalistas no tendrán representación en el CGPJ. Tampoco los cercanos a Sumar y Podemos, que sí fueron considerados en 2022, pero que ya no tendrán asiento en el nuevo Consejo.

«Si estos puntos hubieran sido aceptados por el PSOE hace dos años, el CGPJ se habría renovado en octubre de 2022. Puesto que algunas de nuestras pretensiones fueron entonces inasumibles para Pedro Sánchez, el Gobierno utilizó la reforma del delito de sedición para reventar la negociación», subrayan fuentes de Génova.

El propio Feijóo enfatizó este martes que «el Gobierno no ha cedido este acuerdo por convicciones, sino por obligación». «Está obligado a frenar las amenazas que profirió contra la independencia del Poder Judicial», apuntó.

Con este acuerdo, añaden las fuentes del PP, «lo importante es que fortalecemos uno de los pilares del Estado, no que en este proceso de negociación hayamos ganado, aunque sí, hemos ganado», remarcan las fuentes.

Junto a ello, los populares también agradecen a la Comisión Europea «la ayuda para lograr que un Gobierno habituado a ceder ante Sumar, Podemos, ERC, Bildu, BNG, PNV y Junts, lo haga ahora también ante las peticiones más que razonables del Partido Popular», sentencian las mismas fuentes.

De hecho, en rueda de prensa, Feijóo valoró muy positivamente la función que ha jugado la Comisión Europea, después que él mismo propusiera su mediación a partir de diciembre de 2023. «Si Europa no hubiese intervenido y sin la advertencia sobre el informe que la Comisión iba a emitir sobre el funcionamiento del Estado de Derecho en España, es evidente que no estaríamos ante este acuerdo», contestó a pregunta de OKDIARIO sobre los motivos que han propiciado ahora el pacto y no en 2022.

Cierra de filas de los barones

Entretanto, las delegaciones del PP en Madrid, Andalucía, Galicia o Castilla y León, entre otras, cerraron filas este martes con el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, tras el pacto alcanzado con el PSOE para renovar y reformar el Consejo General del Poder Judicial.

Fuentes autorizadas del PP de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso calificaron el acuerdo de «gran éxito de Alberto Núñez Feijóo por defender la independencia judicial». También destacaron que la mayoría reforzada regirá ahora en las decisiones del CGPJ, que la renovación y la reforma del sistema de elección de los vocales se aprobarán en el mismo pleno del mes de julio o que serán esos nuevos vocales quienes escogerán al presidente del Supremo, sin candidatos sugeridos.

Para el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el acuerdo es un «buen paso adelante», así como «necesario, oportuno y razonable». «Como ha venido defendiendo Núñez Feijóo, se avanza en la independencia de la Justicia con mayores garantías y se asegura la participación directa de los jueces», manifestó Moreno.

También el presidente de Galicia, Alfonso Rueda, recalcó que el PP siempre ha defendido «un acuerdo que mejorara el sistema y redujese el control político». «Ahora damos este paso por el equilibrio, el europeísmo y la separación de poderes», escribió Rueda en redes sociales, felicitando a Feijóo por «lucharlo y alcanzarlo».

Asimismo, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, afirmó que «la Justicia es un pilar básico del Estado de Derecho, y hoy sale fortalecida. Gracias a Feijóo y al PP, con una permanente voluntad de diálogo, el CGPJ garantizará la independencia de los jueces», expresó. «Siempre estaremos en la defensa del Poder Judicial, baluarte de los derechos y libertades de todos los españoles. España gana», apostilló Mañueco.