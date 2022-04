El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por negarse a bajar los impuestos a pesar de que la inflación se encuentra cercana a un 10%. «Con un 10% de inflación un presidente del Gobierno que no baje los impuestos es que no tiene corazón», ha asegurado Feijóo.

El dirigente gallego ha confirmado que enviará a Sánchez su propuesta económica «temporal» y «selectiva» centrada en bajar impuestos tras reunirse este martes con los agentes sociales y este miércoles con el Comité Ejecutivo del PP. En este sentido, Feijóo ha recalcado también que le «sorprende» que el presidente del Gobierno se «ría» de la propuesta de su formación de rebajar impuestos para hacer frente a una inflación cercana al 10%.

«El impuesto más injusto y el que realmente disminuye la capacidad adquisitiva de las rentas medias y altas es la inflación. Y con un 10% de inflación un presidente del Gobierno que no baje los impuestos es que no tiene corazón y no le interesan las gentes que tienen dificultades para llegar a fin de mes. Por tanto, me sorprende que un presidente del Gobierno se ría de una propuesta que están esperando la mayoría de los ciudadanos españoles», ha defendido Alberto Núñez Feijóo este lunes en declaraciones a los medios tras visitar un centro de salud en Porriño (Pontevedra).

Este lunes, Pedro Sánchez ha rechazado la rebaja fiscal que le pide el presidente del PP porque, a su juicio, «no es creíble» y «no lo está haciendo nadie en Europa». Lo ha hecho en una entrevista concedida a al programa Espejo Público de Antena 3.

Frente a esto, Feijóo ha asegurado que «hay dos tipos de políticos: los que vienen a costa de los ciudadanos subiéndoles los impuestos, y dejándoles un pufo, con una enorme deuda pública, y los que pretenden que los ciudadanos decidan mayoritariamente dónde gastan su dinero e intentan no dejarles un pufo de un incremento exponencial de la deuda pública».

«Más impuestos, más pobreza»

El presidente gallego ha sostenido que él pertenece al segundo tipo, mientras que Pedro Sánchez preconiza una política económica basada en «más impuestos, más recaudación y más deuda y más déficit, que lo que genera es pobreza, y al final la pobreza afecta más a las rentas medias y bajas que a las altas».

«El objetivo es buscar salidas ante la tensión inflacionaria que está viviendo España , el país de la UE con más inflación, un 40 % más que la media europea, en consecuencia necesitamos disminuir los impuestos para que haya familias que puedan llegar a fin de mes , no bien pero sí menos mal de lo que lo están haciendo ahora», ha argumentado Alberto Núñez Feijóo.

El líder del PP ha destacado también entre sus objetivos conseguir que «de cada cinco españoles, cuatro paguen menos IRPF», además de reducir el IVA a la electricidad y al gas.