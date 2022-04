La primera reunión del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el presidente del Gobierno en el palacio de La Moncloa se ha saldado sin una buena noticia para los españoles, según ha afirmado el dirigente gallego tras un encuentro que se la prolongado durante tres horas. Pedro Sánchez se ha negado a adoptar ninguna rebaja fiscal para aliviar la situación de las familias castigadas por la crisis económica y la inflación. Por tanto, el PP no apoyará el plan económico del Gobierno.

«Esperaba realmente que pudiéramos concretar alguna novedad económica para las personas que no pueden llegar a fin de mes. Esperaba que a las rentas bajas y medias les pudiésemos aliviar las cargas fiscales por el incremento exponencial de la inflación pero lamentablemente no ha podido ser, porque el presidente en este asunto no ha considerado oportuno ni iniciar una propuesta alternativa que yo le presenté», ha señalado Alberto Núñez Feijóo.

«La economía no se está recuperando con intensidad. España era el cuarto país más endeudado de Europa en 2021 y seguimos teniendo el mayor porcentaje de parados de la UE. Además la situación política tampoco ayuda. España tiene una situación política de inestabilidad y los socios del presidente del Gobierno no dan mucha seguridad», ha subrayado el presidente del Partido Popular.

La reunión que ha comenzado a las 11 de la mañana ha sido el primer encuentro entre Alberto Núñez Feijóo y el jefe del ejecutivo, Pedro Sánchez, desde que el líder gallego fue elegido presidente nacional del Partido Popular.

