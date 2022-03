El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan de Respuesta a la guerra que contempla medidas como la bonificación de 20 céntimos a los carburantes, la prohibición de los despidos objetivos y la limitación del precio del alquiler. Entre los objetivos de este plan se encuentran bajar el precio del gas, apoyar a los sectores más afectados, evitar la espiral alcista de la inflación o garantizar la cadena de suministros y tendrá un coste de unos 6.000 millones de euros, contará con 10.000 millones de créditos ICO y durará hasta el 30 de junio.

Las medidas concretas del plan han corrido a cargo de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.»Hemos desarrollado un intenso proceso de diálogo con los agentes sociales y las comunidades autónomas para el diseño de este plan contra la guerra» ha señalado Calviño, pese a que este lunes ni patronales, ni sindicatos, ni paridos políticos conocían cuáles eran los planes del Ejecutivo socialista para frenar el alza de los costes que se ha producido en las últimas semanas.

En el plano laboral, se prohíbe el despido para las empresas que recurran a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para sortear la crisis y también para los que tengan causa en el incremento de los precios de la energía. La primera de las prohibiciones, la de despedir si la empresa ha recurrido a un ERTE, ya se adoptó en la pandemia. Ahora se añade una nueva prohibición: el despido estará injustificado por causas que tengan que ver con el encarecimiento de la energía. Díaz ha señalado que las empresas que incumplan estas prohibiciones tendrán que devolver las ayudas públicas recibidas y ha advertido a los empresarios de que, habiendo mecanismos como los ERTE, «no hay que despedir» trabajadores. Por su parte, durante los próximos tres meses, se eleva un 15% la cuantía percibida en el ingreso mínimo vital.

En materia de vivienda, el plan aprobado este martes en el Consejo de Ministros, establece la desvinculación del IPC de los precios del alquiler, cuya revalorización quedará subordinada al Índice de Garantía de Competitividad, que fija el máximo en el 2%, como ha anunciado Yolanda Díaz. No obstante, los propietarios particulares podrán negociar con sus inquilinos alzas por encima de esta cifra, aunque si no hay acuerdo, no podrán actualizar la renta más de ese límite del 2%. El Real Decreto-ley distingue entre grandes tenedores, que tendrán que aplicar el 2%, y propietarios de vivienda físicos, que podrán renegociar su renta y, en caso de no alcanzar un acuerdo con el inquilino, tendrán que fijar el aumento máximo en ese 2%.

Entre las medidas para pymes y autónomos aprobadas por el Consejo de Ministros, se aprueba la creación de una nueva línea de avales de 10.000 millones para paliar el aumento del coste de la energía y los combustibles, con una carencia de 12 meses y se amplía el vencimiento de los actuales préstamos con dicho aval con una carencia de seis meses para los sectores más afectados. Además, se flexibiliza el código de buenas prácticas aplicable a todos los avales vivos correspondiente a los créditos Covid, de forma que se rebajan los requisitos para la extensión de vencimiento. «Ya no es necesario que la cifra de negocio en 2020 se haya reducido más de un 30% con respecto a 2019 para poder acceder a esa ampliación de plazo», ha avanzado la vicepresidenta primera.

Asimismo, se aprueba un paquete de ayudas de 362 millones para la agricultura y la ganadería, y otro de unos 68 millones de euros para la pesca. En cuanto a la industria gran consumidora de energía, se cubrirá el 80% de los peajes y se elevará al máximo la compensación del CO2, reforzando, además, las ayudas directas al sector, en lo que va a suponer un paquete de medidas que superará los 500 millones de euros, además de la creación de un fondo de 450 millones de euros en ayudas directas a las empresas de transporte de mercancías y de pasajeros.

En el plano energético, se extenderá hasta el 30 de junio las medidas fiscales vinculadas a la factura de la luz. Así, el tipo del IVA seguirá en el 10% para los pequeños consumidores, el impuesto Especial a la Electricidad continuará en el mínimo del 0,5% y se prorrogará la suspensión del impuesto a la Generación Eléctrica. Las medidas para rebajar los carburantes, el Consejo de Ministros ha aprobado la bonificación mínima de 20 céntimos en cada litro de combustible que anunció este lunes Pedro Sánchez, que estará vigente hasta el próximo 30 de junio. El Gobierno aplicará una rebaja de 15 céntimos y las petroleras, un mínimo de 5 céntimos.