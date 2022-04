Pedro Sánchez quiere tener a Yolanda Díaz en su próximo gobierno como sea. Tal como adelantó OKDIARIO, hace unos días, la vicepresidenta es el deseo del PSOE y Podemos. Este lunes, en una entrevista concedida a Susanna Griso en Espejo Público, el líder socialista lo ha dicho abiertamente: «O un gobierno con lo que representa Yolanda Díaz o gobierna el PP con la ultraderecha», ha afirmado.

Lo que representa Díaz, que trabaja en un nuevo espacio político al margen de Podemos, y no lo que representan los morados. La actual ministra de Trabajo es uno de los principales activos del Gobierno y Sánchez sabe qué es la que suma votos. No sus actuales socios, con los que la relación cada vez es más tensa, y que todavía no está claro si formarán parte de la propuesta que hace meses que prepara la vicepresidenta. El presidente deja la puerta abierta a incorporarla en sus listas.

Elecciones: diciembre de 2023

«Las elecciones serán en tiempo y forma, en diciembre de 2023» ha asegurado este lunes el presidente del Gobierno. De esta forma rechaza alargar la legislatura como había apuntado en enero, en Dubái, cuando expresó su deseo de celebrar los comicios en enero del 2024. Y descarta de nuevo un adelanto electoral como se ha hablado en distintas ocasiones en los mentideros políticos.

Sánchez asegura que «España necesita estabilidad» y por eso las elecciones se deben celebrar cuando tocan. Pero teniendo en cuenta que la princesa Leonor tiene que leer la Constitución el 31 de octubre, y que para este acto formal las Cortes no pueden estar disueltas, hasta ese mismo día por la tarde el presidente no puede disolver el parlamento. Y eso provocaría que los comicios fueran el 24 o el 31 de diciembre. Ha descartado ambas fechas por lo que deja abierta la posibilidad de votar entre semana.

Críticas al PP

Pedro Sánchez ha sido especialmente duro contra el nuevo PP de Alberto Núñez Feijóo. Una dureza que sorprende después del primer encuentro que mantuvieron, hace una semana, y en el que el Ejecutivo pretendía tender puentes con el principal partido de la oposición de cara a alcanzar acuerdos de Estado en temas relevantes.

El crecimiento en las encuestas del PP ha hecho que el Gobierno y el PSOE hayan puesto a funcionar la máquina del barro contra Feijóo. Y le responsabilizan de todo. «El PP tiene tres problemas: la corrupción, su problema con la ultraderecha y que bajar impuestos no es un proyecto de país» ha dicho el presidente.

Exige al líder del PP a que dé explicaciones por la estafa sufrida por el ayuntamiento de Madrid a cargo de dos comisionistas y por el supuesto tráfico de influencias en la Comunidad con el hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. En ninguna de las polémicas él era presidente de los populares.

Reapertura Embajada en Kiev

El presidente del Gobierno ha anunciado la reapertura de la Embajada de España en Kiev. Pedro Sánchez asegura que esta decisión «muestra nuestro compromiso con Ucrania». Una vez más ha cargado contra al presidente ruso, Vladimir Putin, afirmando que «esta no es una guerra entre Rusia y Ucrania, sino de Putin contra lo que representa la UE».