El portavoz de VOX en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha salido a responder a las acusaciones del Gobierno contra Vox de estar detrás de los abucheos que se llevó Pedro Sánchez en la celebración del Día de la Fiesta Nacional.

«Nada me gustaría más que toda esa votase a Vox porque eso significaría que estaríamos ya cerca de la mayoría absoluta. Pero la gente les abucheaba por otro motivo: porque no les gusta ver a un presidente que ha esperado la llegada del Rey para escudarse en él. Porque no les gusta ver a un Gobierno que viene a rendir homenaje a la bandera nacional aliado con aquellos que han hecho todo por acabar con esa bandera», ha afirmado.

Espinosa de los Monteros ha hecho un exhaustivo repaso de las alianzas del Gobierno de Sánchez con dictadores de Hispanoamérica para concluir diciendo que: «Sólo saldremos adelante cuando les dejemos a ustedes atrás».