Escrache feminista contra Montero y Belarra por ser «¡cómplices!» del machismo islamista

Una mujer ha interrumpido un acto en el que participaba la ex ministra de igualdad, Irene Montero, para criticar su connivencia con el islam y señalarle que sus principios son incompatibles con el feminismo. Ha ocurrido en Valencia, donde una de las asistentes al público ha recordado a la diputada en el Parlamento Europeo que desde su etapa en el Gobierno «han aumentado las agresiones sexuales y las violaciones en España».

«¡El feminismo es cómplice del patriarcado islámico!», ha gritado esta mujer que llevaba un velo islámico en la cabeza que se ha quitado al tiempo que protestaba. «¡Esto es lo que nos espera a las mujeres! ¡Esto es lo que nos espera, mientras los países musulmanes se dedican a asesinar a las mujeres que no llevan velo aquí lo estáis defendiendo!»

En el acto, organizado por Podemos en el Jardín Botánico de Valencia, también participaban la secretaria general del partido morado, Ione Belarra, y la portavoz adjunta de Podemos, María Teresa Pérez.

Allí, Podemos reunía a su militancia para «volver a poner en pie en España a una izquierda valiente y transformadora» que «se ponga en pie para llevar a cabo las medidas que la gente necesita para poder vivir mejor», han argumentado.

Carmen López Manzano, autoproclamada miembro del Frente Obrero, es la persona que ha protagonizado este escrache contra Montero y Belarra tal y como ha explicado ella misma en sus redes sociales.»He sido yo. No soy fascista, soy una mujer española que no quiere que el patriarcado islámico que defendéis se imponga en mi país. PD: soy del Frente Obrero», ha escrito en un comentario en X. «Hoy le he explicado a Irene Montero cuál es la auténtica amenaza para las mujeres en España», explicaba en otra publicación.

Durante el escrache, como se puede ver y escuchar en el vídeo, el público ha intentado acallar a la mujer poniéndose en pie al grito de ¡Sí se puede!, mientras miembros de Podemos que acompañaban a Irene Montero se han mostrado desafiantes con puño en alto gritando la misma consigna a la mujer que ha alzado su voz contra las militantes de la formación morada evidenciando las contradicciones del falso feminismo de Podemos.