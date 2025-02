Belarra elogió a Monedero en el Congreso por sus «avances para la democracia» mientras ocultaba el acoso

La líder de Podemos, Ione Belarra, alabó a Juan Carlos Monedero desde la tribuna del Congreso de los Diputados meses después de conocer las denuncias por acoso sexual por parte del fundador de su partido. Podemos ha admitido que, en septiembre de 2023, tuvo conocimiento del testimonio de varias mujeres contra Monedero. Sin embargo, no sólo no lo denunciaron, sino que se callaron esas denuncias. El 23 de julio del año siguiente, Belarra no dudó en elogiarle desde el Congreso, presentándolo como víctima del lawfare, término con el que se aluden a una supuesta persecución judicial.

«Quiero que consten en el Diario de Sesiones los nombres de algunas de las personas víctimas del lawfare del Partido Popular», anunció Belarra.

La secretaria general de Podemos enumeró las que, en su opinión, son «personas que, independientemente de su adscripción política, han sufrido en nuestro país la criminalización, la persecución y la represión por ser de Podemos, por ser independentistas, por ser antifascistas, por ser feministas, anarquistas, ecologistas, por cantar contra la Monarquía, o simplemente por ser demócratas y perseguir la paz. Por defender el avance en derechos y la democracia frente a quienes quieren que nada cambie en España».

En esa lista Belarra citó, en este orden, a «Pablo Iglesias, Irene Montero, Isabel Serra, Victoria Rosell, Pablo Echenique, Juan Carlos Monedero…». Concluyó atacando a los jueces «corruptos y colaboracionistas con la estrategia del Partido Popular» para tratar de frenar lo que denominó «la transformación social en España».

Podemos lo sabía

Tras hacerse públicas las denuncias, en Podemos defendieron haber actuado «desde el primer minuto», apartando a Monedero de sus actividades.

Pero lo cierto, como ha constatado este periódico, es que el gurú de la formación asistió a un acto apenas cuatro días después de que el partido morado recibiese esas denuncias. En ese evento, al que acudió la plana mayor del partido, Podemos ondeó su bandera contra las violencias sexuales y defendió la polémica ley del sólo sí es sí, que por entonces ya dejaba un goteo incesante de excarcelaciones de violadores, abusadores y pederastas.

En su intervención, Irene Montero -artífice de la norma- defendió el feminismo como «motor del Gobierno» y afirmó que la formación morada tenía la «responsabilidad de seguir profundizando en las transformaciones» y «no ponerse de perfil» ante «actitudes machistas». Monedero, sentado entre el público, no dudó en subir una foto a sus redes sociales.

Sólo cuatro días antes de ese evento, Podemos ya había recibido denuncias de supuesta violencia sexual por parte de Juan Carlos Monedero. Una de las denunciantes afirma que se dirigió a la Secretaría de Feminismos dirigida por Ángela Rodríguez Pam, secretaria de Estado de Igualdad, pero no recibió respuesta.

Monedero, por entonces, no tenía ningún cargo orgánico en el partido, pero hasta hacía unos meses antes era el director de la fundación de Podemos, el Instituto República y Democracia.

El 14 de septiembre, cuando ya Podemos había recibido las denuncias, el líder podemita anunció en las redes que dejaba este cargo. Un anuncio al que Belarra respondió de forma muy afectuosa, dejando clara la buena relación entre ambos: «Muchas gracias por tu incansable trabajo en Podemos pero, sobre todo, por haberte desvivido siempre por su magnífica militancia. Lo fácil, con todos los ataques que has recibido, era haber abandonado. Seguimos peleando juntos».

Fuentes del partido defienden haber actuado «desde el primer minuto» en el momento que tuvieron conocimiento de quejas contra el politólogo: «La prioridad de la organización ha sido en todo momento cumplir con su obligación de ser un espacio seguro para todas las mujeres, además de reconocer a aquellas que han ofrecido su testimonio y respetar sus decisiones». No obstante, no hay constancia de que el partido presentase denuncias en los juzgados o ante la Policía.

La secretaria general Ione Belarra defendió el viernes que dieron «la máxima prioridad a las víctimas» y que las denunciantes «pidieron anonimato y discreción» y que se «apartara de las actividades públicas» de Podemos a Monedero, algo que no se hizo.

OKDIARIO también reveló que el 29 de octubre de 2023 -poco más de un mes después de las denuncias-, Podemos permitió a Monedero encabezar una manifestación en Madrid en apoyo a Palestina. El fundador de la formación morada se colocó en primera línea de la marcha, sujetando la pancarta. A la marcha acudieron también Irene Montero e Ione Belarra.