La amnistía de los condenados y procesados por los hechos delictivos del 1-O en Cataluña que exigen ERC y Junts para alcanzar un acuerdo que permita la investidura de Pedro Sánchez no será un obstáculo insalvable para el PSOE. Así lo creen, al menos, en la formación de Oriol Junqueras. «Sánchez ha demostrado tener un estómago de acero», asegura Joan Queralt, profesor de Derecho Penal que se estrena esta legislatura como senador de ERC.

Queralt recuerda que el PSOE, con Sánchez como líder, ha demostrado coraje para avanzar en la agenda del independentismo pese a las críticas en el resto de España. Indultó a los líderes condenados por el Tribunal Supremo, derogó la sedición, suavizó la malversación y ahora afrontará la amnistía, «que no es perdón, sino borrar el delito y la pena».

El senador de ERC no duda de que así será: «El PSOE ha demostrado tener un estómago de acero, y especialmente Pedro Sánchez. Él mismo ha demostrado, y no sólo con Cataluña sino también con su propio partido, que se le pueden llamar muchas cosas, pero no cobarde ni tímido», afirma en una entrevista concedida a ElNacional.cat, uno de los medios de referencia del independentismo catalán.

Da igual que la palabra «amnistía» no apareciera en el documento que ERC firmó con el PSOE para convertir a Francina Armengol en presidenta del Congreso. «Cada uno -afirma Queralt- se cocina y traga sus sapos como quiere. Si ellos no quieren utilizar la palabra amnistía y prefieren decir otro término que tiene los mismos efectos que una amnistía es exactamente igual. Las cosas son las que son, no el nombre que tienen». Lo importante, asegura, es que «nosotros queremos hacerlo y parece que el PSOE y Sumar también».

Los de Yolanda Díaz han urgido esta semana a sus socios de Gobierno a abordar «sin miedo» y «dar pasos valientes» hacia la amnistía, después de que Sumar haya creado un grupo de supuestos expertos (cuyas identidades no han sido reveladas) para estudiar su «encaje constitucional». Algo que ponen en duda numerosos juristas apoyándose en que la Carta Magna cierra la puerta a los indultos generales. Y aunque amnistía e indultos son conceptos jurídicos distintos, estos juristas sostienen que «la amnistía anula la facultad constitucional del poder judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, en la medida que borra incluso los antecedentes penales».

Queralt explica en la entrevista que las reivindicaciones últimas del independentismo, la autodeterminación y el referéndum, no llegarán si antes no se produce la amnistía. «No puedes ir a un diálogo político habiendo gente inhabilitada, condenada, en el exilio o que tiene el patrimonio familiar y personal en peligro por el Tribunal de Cuentas». Y tranquiliza a quienes dentro del movimiento separatista tienen prisa y anteponen las etapas del proceso: «Todo puede parecer más lento, pero nos lleva finalmente a nuestro objetivo, que es la autodeterminación».