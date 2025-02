Un empresario al juez: «Alerté a Ábalos de rumores sobre gente que bebe y se droga mucho y se inquietó»

Manuel Salles, consultor estratégico y financiero, declaró este jueves ante el juez que investiga el caso Koldo que alertó al ex ministro José Luis Ábalos sobre rumores comprometedores que circulaban en ambientes nocturnos, lo que provocó que se «incendiara el convento», en referencia a que «se puso nervioso». Durante su comparecencia como testigo, Salles, quien también está investigado en otra causa relativa a temas de hidrocarburos, reconoció haber mantenido relación de amistad con varios de los principales implicados en la trama.

«En este mundo hay gente que bebe mucho y consume mucha droga, entonces por las tardes Claudio Rivas y esta gente iban explicando esto por los bares. Y a mí no me parecía justo no decir nada al Sr. Ábalos», explicó Salles ante las preguntas del fiscal sobre quiénes difundían los rumores que motivaron su advertencia al entonces ministro de Fomento.

Según su testimonio al que ha tenido acceso OKDIARIO, el empresario envió un mensaje a Ábalos en enero de 2022 afirmando que «Villafuel no va a ser operadora por mucho que esponsorice…», en referencia a supuestos pagos o sobornos relacionados con la obtención de licencias. El consultor aseguró que había «una serie de gente que iba con recibos de esa casa [el chalet de La Alcaidesa, en Cádiz] diciendo que iban a conseguir la licencia de operador», aunque reconoció no haber visto personalmente dichos recibos, sino que se enteró por «la camarera de un bar cercano».

Salles, quien mantiene una «relación de amistad, no frecuente» con Ábalos, explicó que le advirtió porque estaba «convencido de que no era cierto» lo que se hablaba de él y de Koldo García. Sin embargo, cuando el juez le preguntó por qué no expresó claramente que «no debería ocurrir» en lugar de afirmar que «no va a ser operadora», el testigo se limitó a responder que «era un comentario».

La declaración reveló también que Salles contrató a Koldo García durante «tres o cuatro meses» tras su salida del ministerio. «Nuestra empresa necesitaba gente bien relacionada. Él tenía buenas relaciones y se había quedado sin trabajo y pensé que era buena ocasión, pero se cerró en tres meses porque no consiguió nada», manifestó. Salles detalló las funciones asignadas al ex asesor ministerial: «Se le contrató para ser comercial».

El consultor explicó que conoció a Koldo a través de una conversación con «un padre de colegio» que le sugirió contactarlo cuando buscaba información sobre el procedimiento para obtener una licencia bancaria en España. «Koldo lo que me hizo fue ponerme en contacto con Ábalos y ahí empezamos la relación», señaló, añadiendo que más tarde intentó utilizar los contactos de Koldo en Guinea Ecuatorial para un proyecto de colocación de deuda pública de ese país, aunque «tampoco salió».

Otro empresario

En la misma sesión compareció José Ruz, otro empresario vinculado a la investigación, quien admitió haber transferido 77.200 euros a empresas controladas por Víctor de Aldama, otro de los principales investigados en el caso. Ruz justificó que 7.500 euros correspondían a la compra de un coche para sus cultivos de aguacates, mientras que los 70.000 euros restantes fueron inicialmente un contrato de arras para la compra de un apartamento en Oropesa del Mar que posteriormente se convirtió en un préstamo.

«A mí me convenía apoyar al Sr. Aldama porque el camino que estaba cogiendo la solución en Panamá era el adecuado», explicó Ruz, quien había recurrido a Aldama, por recomendación de Koldo García, para resolver problemas de cobro en proyectos internacionales de su empresa Levantina. Según su testimonio, llegó a valorar ofrecer a Aldama hasta un 20% de comisión —más de un millón de dólares— si conseguía resolver el conflicto, aunque aseguró que nunca cerraron formalmente un acuerdo económico.

Ruz negó categóricamente haber entregado dinero a Aldama para que lo hiciera llegar a Ábalos o a Koldo. Describe al ex asesor como una persona «con una personalidad tan animosa por ayudar y encontrar soluciones» que mantuvo el contacto con él incluso después de que dejara el ministerio, cuando «se sintió repudiado por mucha gente».

Las declaraciones de ambos empresarios se producen en el marco de la investigación sobre la presunta trama de comisiones ilegales en la adjudicación de contratos públicos durante la etapa de Ábalos como ministro de Fomento, en la que Koldo García, su asesor de confianza, habría jugado un papel fundamental como intermediario con empresarios.

La investigación continúa abierta y se ha prorrogado otros seis meses mientras el juez intenta determinar el alcance de las relaciones entre los investigados y las posibles irregularidades en la concesión de contratos públicos y licencias durante la gestión de Ábalos al frente del ministerio.