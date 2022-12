El Constitucional se inclina por aceptar el recurso del PP que frena el asalto al Poder Judicial

El presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, ha convocado un Pleno extraordinario este jueves para decidir si se admite a trámite el recurso del PP en el que pide frenar de forma cautelarísima el asalto del Gobierno de Pedro Sánchez al Poder Judicial con su reforma para modificar la mayoría de tres quintos necesaria en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y así nombrar a sus candidatos al Constitucional. Fuentes del Tribunal de Garantías aseguran a OKDIARIO que el ponente Enrique Arnaldo defenderá en su borrador admitir a trámite las cautelarísimas y el recurso de amparo de los populares.

Fuentes judiciales consultadas por este periódico explican que el presidente González-Trevijano ha encargado al letrado Juan Carlos Duque Villanueva que elaborara un informe sobre el recurso presentado por el PP. En el mismo se informará favorablemente a la admisión de dicho recurso, aunque rechazará la adopción de medidas cautelares alegando que –explican– en anteriores ocasiones no se han admitido y el letrado «entiende que no se puede interferir en la actividad parlamentaria». Por ello, el ponente Arnaldo ha encargado un contrainforme que se debatirá durante la mañana de este jueves si finalmente el tribunal consigue el quórum necesario para poder celebrarse.

Las mismas fuentes explican que el ponente defenderá en su borrador que dichas cautelarísimas –que se adoptan de forma urgente cuando puede producirse un daño irreparable– deben ser admitidas porque los recurrentes han alegado que se está vulnerando el ius in officium de los parlamentarios. En el supuesto de que el Congreso aprobase este mismo jueves la proposición de ley que contempla la derogación del delito de sedición y elimina la obligatoriedad de los tres quintos para que el CGPJ elija a los dos miembros del Constitucional, se «consumaría la barbarie» y el derecho de los parlamentarios se habría vulnerado sin perjuicio de poder restablecerlo.

Por el momento, explican fuentes judiciales, lo que es claro es que el tribunal admitirá a trámite el recurso de los populares. Con respecto a las cautelarísimas, al menos cuatro miembros conservadores del Constitucional defenderán la importancia de que se adopten, pero no saben si contarán con el apoyo del presidente Pedro González-Trevijano y del magistrado Ricardo Enríquez. Todo ello suponiendo que Cándido Conde-Pumpido no haya logrado consumar su propósito de tumbar la celebración del Pleno extraordinario.

Maniobra de Pumpido

Tal y como adelantó este periódico, el bloque socialista del Tribunal Constitucional, capitaneado por Cándido Conde-Pumpido, urde una maniobra para abortar el Pleno extraordinario que pasa por impedir que alcance el quórum necesario para poder decidir sobre el recurso de amparo del PP.

Fuentes internas de la Corte de Garantías aseguran a OKDIARIO que los magistrados Cándido Conde-Pumpido, Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán –afines al PSOE– intentarán frenar la celebración del Pleno extraordinario alegando que no han tenido «tiempo» para analizar el recurso presentado por el PP. Las mismas fuentes explican que Conde-Pumpido ha transmitido, después de asistir a una reunión en el Palacio de La Moncloa, que «se encuentra enfermo» y que previsiblemente este jueves ni siquiera pueda acudir.

La estrategia trazada por el bloque socialista del Constitucional consiste en ausentarse de la reunión para no llegar al quórum necesario –ocho miembros– e impedir su celebración. De esta manera, los urdidores de este plan intentan conseguir que no se aprueben las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP para que este jueves por la tarde no se vote en el Congreso de los Diputados la modificación exprés del Gobierno sobre la ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial y la relativa al propio Constitucional.

Por el momento las cuentas que manejan en el Constitucional son las siguientes: al Pleno se presentarán todos los conservadores. Estos son: el presidente, Pedro González-Trevijano, y los magistrados Santiago Martínez-Vares, Antonio Narváez, Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo y Concha Espejel. Estos suman seis y necesitan necesariamente a dos miembros más para poder celebrar el Pleno.

El vicepresidente, Juan Antonio Xiol, propuesto por los socialistas, le ha comunicado al presidente que acudirá porque tiene una «responsabilidad institucional». Por su parte, María Luisa Balaguer, del sector izquierdista, también está dispuesta a asistir porque tiene un interés propio: ganar la batalla de la presidencia a Conde-Pumpido. Si Sánchez asalta el Constitucional consumará su plan de convertir al que fuera fiscal general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero en sucesor de González-Trevijano.

Ahora, el Constitucional cuenta con el número mínimo para poder celebrar el Pleno. Pero las mismas fuentes temen que el vicepresidente Xiol o Balaguer reciban «un toque de atención» desde La Moncloa para que no acudan o, en su caso, no voten. Si uno de estos dos cede a los chantajes de Sánchez, el Pleno no podrá celebrarse hoy jueves y el presidente del Gobierno y sus socios sacarán adelante una reforma exprés que permitirá el asalto al Poder Judicial.

Las mismas fuentes añaden que si Pumpido no lograr parar la celebración del Pleno participará en el mismo para que los conservadores no logren sacar adelante las medidas cautelarísimas que impedirían la votación en el Congreso de la enmienda a la proposición de ley.