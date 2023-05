Mojácar, la localidad de Almería en la que ha estallado el caso de la compra de votos organizada por el PSOE para intentar desbancar al Partido Popular de la Alcaldía, es destino habitual de descanso de numerosos cargos socialistas. Para empezar, el propio Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno ha veraneado allí durante muchos años, en concreto, desde 2001, cuando eligió este municipio para pasar las vacaciones de verano junto a su familia. Sólo tras llegar a La Moncloa, y aconsejado por razones de seguridad, decidió abandonar este destino optando por las tradicionales residencias de Las Marismillas (Doñana-Huelva) o La Mareta (Lanzarote). No obstante, Sánchez siempre ha estado vinculado a esta tierra. Incluso se ha dejado ver con el candidato a alcalde, Manuel Zamora, para el que la red -liderada presuntamente por dos candidatos de las listas del PSOE local, Francisco Bartolomé Flores y Cristóbal Vizcaíno- compraba votos. La foto que revela OKDIARIO fue captada el 22 de agosto de 2015 y en ella se ve a un sonriente Sánchez -ya entonces secretario general del partido-disfrutando de la Feria de Almería con Zamora, concejal en su localidad de veraneo.

Fuentes del municipio aseguran a OKDIARIO Andalucía que, antes de ser presidente del Gobierno, el socialista tenía «grandes amigos» en la zona, que conoce bien. Para pasar sus vacaciones, Sánchez disponía de un piso en el municipio almeriense junto a su mujer, Begoña Gómez, de 72 metros cuadrados y valorado en 120.000 euros.

Sánchez no es el único cargo que se ha dejado ver en la localidad, destino habitual de veraneo. De hecho, el propio Zamora se fotografió en Semana Santa con el líder del PSC, Salvador Illa, en el Bar Índalo, uno de los locales típicos de la localidad. «Esta mañana me encontré en la plaza Nueva con mi compañero Salvador Illa, ex ministro de Sanidad, que actualmente es jefe de la oposición, del PSC, en el Parlament de Cataluña. ¡Bienvenido a nuestro pueblo!», escribió entusiasmado el aspirante a alcalde.

Otros cargos se han implicado directamente en la campaña del PSOE de Mojácar, como el propio ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, otro habitual en los veranos del pueblo almeriense, que el pasado 18 de mayo presentó la candidatura encabezada por Manuel Zamora y en la que concurrían los dos detenidos, Francisco Bartolomé y Cristóbal Vizcaíno. «Manolo, serás alcalde», enfatizó Bolaños, entre aplausos. Tras conocerse las detenciones, el PSOE ha borrado el vídeo de las redes sociales.

También el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, remitió a Zamora una grabación para enviarle su apoyo de cara a los comicios. «Todos los diputados vamos a empujar desde el Congreso para que Manolo sea el alcalde el próximo día 28. Por eso, fuerza y a por todas», le anima López.

Trama de compra de votos

Según la investigación, la red, liderada presuntamente por los dos candidatos socialistas, pagaba entre 100 y 200 euros a inmigrantes de bajo poder adquisitivo a cambio del voto y ofrecía comisiones a esas personas si conseguían que otros familiares cometiesen también el fraude. La trama, además, hacía promesas de trabajo en el caso de que el PSOE ganase en los comicios del próximo domingo.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha encontrado votos y listas censales en los domicilios registrados dentro de la operación, así como abundante documentación que probaría, según fuentes del caso, la evidente relación de los detenidos con la trama. Entre los efectos requisados, los guardias han hallado resguardos de votos por correo y listados con decenas de personas marcadas por haber sido supuestamente contactadas o susceptibles de serlo. A todas esas personas les unía la misma circunstancia: estaban pasando por una mala situación económica.

Entre los siete detenidos y dos investigados, hay seis españoles pero también ciudadanos de Ecuador, Colombia y Paraguay, acusados de ejercer como captadores dentro del entramado. La investigación se inició tras la denuncia interpuesta en el cuartel de la Guardia Civil de Garrucha por parte de la actual alcaldesa de Mojácar, Rosa María Cano Montoya (PP). La regidora denunciaba que una tercera persona se había dirigido a ella para quejarse de la compra de votos por parte de los candidatos socialistas. En concreto, se acusaba a uno de los candidatos de intentar comprar el voto de esa persona a cambio de 180 euros.