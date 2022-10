Hoy en LA ANTORCHA, Vicente Gil analiza con Sergio Fidalgo y Graciano Palomo las presiones de Bildu y Arnaldo Otegi a Pedro Sánchez para reformar el Código Penal y derogar el cumplimiento íntegro de las condenas aprobado en tiempos de Aznar. Bildu pretende, además, reformar la ley de recibimiento de las resoluciones judiciales extranjeras para que el tiempo de cárcel pasado por los etarras en Francia se les descuente de sus condenas en España con lo que casi 50 etarras podrían ver reducidas sus penas en 400 años. Hablamos hoy con Juande Doval, hijo de Juan de Dios Doval, profesor universitario y dirigente de la UCD, asesinado, hoy hace 42 años, por ETA en San Sebastián.

El PP ha decidido, mientras, «suspender» las negociaciones con el Gobierno sobre el Consejo del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. ¿Debería romper Feijóo definitivamente los contactos con Sánchez y Bolaños dada la escasa fiabilidad de los dos personajes? ¿Es consciente el PP de que Sánchez no es de fiar y está haciendo un paripé para que por ellos no quede, pero sabiendo que no se pueden alcanzar acuerdos con este Gobierno?