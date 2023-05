«Que los objetivos que pretendía ETA, mediante el asesinato, la extorsión, el chantaje y el exilio de miles y miles de vascos, siguen vivos, no tengo absolutamente ninguna duda. Otra cosa es que obviamente ya no matan, ya no secuestran y ya no asesinan. Pero no es menos cierto que Bildu asume los fines que mediante el secuestro, el asesinato y la extorsión ETA buscó durante tantos años, desgraciadamente, en España». La frase es del alcalde de Madrid y candidato a la reelección por el PP, José Luis Martínez-Almeida, que expresa sintonía con la postura defendida por la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, sobre Bildu y sus vínculos con ETA.

«A todos nos produce una repugnancia absoluta que Bildu haya presentado 44 terroristas en sus listas; a mí me parece indecente que (el presidente del Gobierno) Pedro Sánchez se haya conformado con que siete terroristas con delitos de sangre digan que no van a coger sus actas, pero que le dé igual que haya 37 terroristas sin los cuales no se hubiera podido disparar, secuestrar y extorsionar, que eso no le importa», ha añadido Almeida.

En opinión del alcalde, Sánchez «sólo está pensando en el día después (de las elecciones), en el 29 de mayo, en pactar con Bildu en Navarra por ejemplo», por lo que entiende que eso «es algo que no puede volver a pasar, que Bildu se ría de las víctimas como se ha reído con estas listas electorales, que Bildu humille a las víctimas como ha humillado a las víctimas en estas listas electorales».

Almeida considera que para evitarlo habría que «poner en marcha legalmente los mecanismos necesarios para que esto no vuelva a suceder». Sin embargo, no ha «valorado la opinión de las víctimas del terrorismo», a quienes ha trasladado su «respeto total y absoluto» porque «bastante sufrimiento han tenido y tienen».

Ayuso ha explicado este viernes que su petición de tratar de promover la ilegalización de Bildu no es «un pulso al Partido Popular» ni «muchísimo menos» a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, sino que se trata de una cuestión de «justicia». La presidenta madrileña ha instado a la ciudadanía a replantearse «qué está pasando» cuando el discurso de Bildu y el de Pedro Sánchez y el de Podemos «van todos en la misma línea». «Ahí es donde me empieza a preocupar», ha señalado.

La presidenta madrileña ha recordado que ella se afilió al Partido Popular después de participar en la campaña de las elecciones del País Vasco de 2005, cuando la candidata fue María San Gil. En ese momento, ha relatado, no podía imaginar «cómo podía ser que en España personas de mi edad pudieran mirar cada mañana los bajos de su coche por si les habían instalado una bomba o tenía que ir a la universidad a hacer los exámenes escoltados y haciéndolos en el despacho del profesor para no molestar a los alumnos».