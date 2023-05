La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, quiere que el Partido Popular promueva la ilegalización de Bildu. Un extremo que la Fiscalía General del Estado ha rechazado este jueves en un informe en el que afirma que «en atención a su actividad, la legalidad de sus medios y la compatibilidad de sus fines con los principios democráticos, Euskal Herria Bildu constituye una formación política democrática». Sin embargo, para la líder de los populares madrileños ese informe no es más que un salvavidas para el PSOE de Pedro Sánchez, que se niega a romper los pactos con el partido de Arnaldo Otegui. «¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso», recuerdan fuentes del entorno de Díaz Ayuso en referencia a las conocidas palabras de Sánchez respecto al Ministerio Público.

De este modo, la presidenta madrileña no tiene intención de renunciar a su petición de instar a la ilegalización de Bildu, para lo cual se basa en el artículo 11 de la Ley de Partidos, donde se fija que el Congreso y el Senado, mediante votación, pueden instar al Gobierno a que inicien esos trámites. En concreto, ese artículo señala que «el Congreso de los Diputados o el Senado podrán instar al Gobierno que solicite la ilegalización de un partido político, quedando obligado el Gobierno a formalizar la correspondiente solicitud de ilegalización, previa deliberación del Consejo de Ministros, por las causas recogidas en el artículo 9 de la presente Ley Orgánica».

«Desde luego, hay mecanismos para poder, por lo menos, sopesarlo», opina la presidenta, que insiste al PP Nacional a «revisar» su postura después de que fuentes de la cúpula hayan manifestado que pedir la ilegalización de Bildu es un «un brindis al sol». «Yo creo que se puede revisar y creo que deberíamos intentarlo. Deberíamos mirarlo, no es ir contra la ley, no es retorcer las instituciones, es entender que hay partidos que ya no sólo han cometido los más graves delitos, sino que han viciado los censos electorales del País Vasco, no pueden incurrir en las elecciones», esgrime.

Además, en este punto, Ayuso recuerda que ella no es la única que defiende esta postura, sino que hay «una gran parte de personas del mundo jurídico» que desde el momento que se legalizó Bildu hasta ahora han estado en desacuerdo con ello.

Mientras tanto, desde el PP Nacional, su secretaria general, Cuca Gamarra, ha señalado este jueves que considera que no se puede ilegalizar a Bildu, tras haber consultado con su equipo jurídico. Con todo, sí se ha mostrado partidaria de exigir a Sánchez que consulte a la Abogacía del Estado para que esta resuelva la cuestión y así poder tener certeza sobre si es posible o no abrir ese proceso.

Por su parte, el portavoz del PP, Borja Sémper, ha asegurado: «Nosotros defendemos la legalidad y, por lo tanto, si defendemos la legalidad, aceptamos con naturalidad democrática que Bildu esté en las instituciones. Pero esto es una cosa y otra muy diferente es que la gobernabilidad del país descanse sobre quienes no quieren lo mejor para el país y quienes no han abjurado su pasado».