La AEMET ayer mismo: «Si este invierno no hay ninguna ola de frío, será el 3º consecutivo sin ellas»

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) presumió este martes, un día antes de la gran tormenta de nieve en la Comunidad de Madrid y del temporal que ha afectado a varios territorios en España, de que «si este invierno» no había ninguna ola de frío, sería «el tercer año consecutivo sin ellas». El organismo público presumía de la ausencia de un temporal que ha aparecido horas después sorprendiendo a numerosos ciudadanos, afectados por los cortes de carreteras y otras medidas activadas por las instituciones.

«Si este invierno no hay ninguna ola de frío, será el 3º consecutivo sin ellas en España, algo sin precedentes», publicó la AEMET en su cuenta oficial de X, horas antes de que se produjera la mayor tormenta de nieve en la Comunidad de Madrid desde la denominada como Filomena, en enero de 2021. «Desde 1975, la duración de las olas de frío en la Península se ha reducido 1,2 días por década», añadían en el mismo tuit.

En el mensaje se compartía el enlace a un artículo, titulado Así están reduciendo su frecuencia e intensidad en un contexto de cambio climático, haciendo mención a un fenómeno global que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha utilizado como excusa para explicar los incendios que asolaron territorios españoles en verano y esconder las carencias en la gestión del Ejecutivo.

En la nota, la AEMET señala a «los medios de comunicación generalistas» de alarmar, junto a usuarios en las redes sociales, por calificar de «ola de frío» lo sucedido en el arranque del año 2026. «La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) no lo ha considerado a priori una ola de frío», se puede leer, con la agencia meteorológica justificándose con datos de temperaturas mínimas por debajo del percentil 5 % de su serie histórica de enero y febrero (1971-2000).

Sin embargo, antes de que acabe enero, este miércoles 28, la nieve ha sorprendido Madrid y provocado el colapso de la capital y de numerosos territorios de la región. En la Península Ibérica, el temporal, que según los expertos se ha provocado debido a un efecto Fujiwhara producido por el encuentro de la borrasca Kristin y de la borrasca Joseph, también ha provocado alertas y corte de carreteras en Extremadura, Aragón, Asturias y Castilla y León.

La AEMET contra la tormenta

Las empresas han convocado teletrabajo extraordinario, los colegios e institutos han tomado medidas para que los alumnos y trabajadores con dificultades de acceso no acudan a las instalaciones en este día de nevadas e incluso el Gobierno nacional y los regionales han dado instrucciones a la población para extremar precauciones por una nevada que la AEMET no esperaba según los mensajes emitidos en las horas previas.

La polémica publicación de la AEMET no es el único mensaje que retrata a la agencia en estos días. En un anuncio sobre la predicción de precipitaciones para diciembre y enero, la AEMET vaticinó un invierno «más cálido y más seco de lo normal», que ha tenido como resultado una tormenta de nieve histórica en la Comunidad de Madrid. El ex diputado de Vox, Víctor Sánchez del Real, comentó la predicción del organismo público ironizando con que «a falta de pocos días» para el final de enero, «la cosa va fatal para esta previsión».