Abascal culpa a Sánchez del «abandono» de las víctimas de la DANA: «Muchos lo han perdido todo»

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha culpado al Gobierno de Pedro Sánchez del «abandono» de las víctimas de la DANA en Valencia. Lo ha hecho este miércoles durante una intervención en el Congreso de los Diputados con motivo de la comparecencia del jefe del Ejecutivo para explicar su gestión para mitigar los efectos del temporal. «Muchas personas lo han perdido todo. Decenas de miles de damnificados que han perdido su casa, sus negocios y sus vehículos. Y todos ellos abandonados durante días y días por un Estado autonómico fallido presidido por Pedro Sánchez», ha lamentado el presidente de la tercera fuerza nacional.

Abascal también ha asegurado que el Gobierno de Sánchez ha abandonado a las víctimas de la DANA que asoló varios municipios de Valencia por «cálculo político» y que ha usado la tragedia del temporal para tratar de tapar y de distraer la atención de la «corrupción de su familia y su Gobierno», en alusión a la declaración ante el juez de Víctor de Aldama, el comisionista del caso Koldo, o de los casos de corrupción que afectan a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, y a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno.

«No se invirtió para evitar la catástrofe. Incluso se desecharon las obras previstas que la habrían evitado por razones ideológicas. No fueron alertados a tiempo de la tragedia que se alejaran de los cauces si la riada se llevó los pueblos. Y la gente no estaba segura ni en sus domicilios. Y no fueron alertados a tiempo por incompetencia. No fueron ayudados durante días y días por cálculo político, es decir, por maldad», ha sostenido.

Santiago Abascal ha acusado a Pedro Sánchez de utilizar «un torrente de datos» durante su comparecencia en la Cámara Baja «para eludir sus responsabilidades» sobre la tragedia provocada por la DANA. «Aparece aquí el presidente del Gobierno en la tribuna, que él cree que lo aguanta todo. Y vuelve a inundarnos, esta vez con un torrente de datos para eludir sus responsabilidades, que no tienen nada que ver con la Valencia real. No tiene nada que ver con lo que pasó esos días. No tiene nada que ver con lo que han contado las personas que padecieron esa tragedia», ha señalado.

El líder de Vox arremete contra el Gobierno por tardar en enviar ayuda las zonas afectadas por el temporal y por su demora a la hora de enviar a efectivos del Ejército o de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. «Hemos escuchado a algunas personas conocidas que vivían en Paiporta relatarlo con precisión. Se quedaron solos, anegados, sin luz y sin agua. Llegó la noche. No pudieron dormir. Amanecieron con el miedo, pero pensando que alguien iba a llegar y allí no había nadie. Se quedaron solos, a merced de los de los saqueos en la oscuridad, sin agua. Y volvió a anochecer y volvió a amanecer. Y como han relatado, allí no había nadie. Allí no apareció nadie, ni un bombero, ni un policía, ni un militar», ha afirmado.

«Durante días y días y días que se hicieron eternos y en algunos casos en algunos pueblos y en algunos barrios, durante muchísimos días. Como han podido relatar los voluntarios que llegaron allí y no había llegado ninguna ayuda institucional», ha relatado, al tiempo que ha lamentado los casi 230 fallecidos e incontables daños materiales provocados por el temporal.

«Si necesita aplausos, que los pida»

Santiago Abascal en su intervención le ha reprochado a Pedro Sánchez que instase a los españoles a salir a los balcones para aplaudir a los servicios de emergencia que están ayudando a mitigar los efectos de la DANA y que él se negó a activar. El dirigente socialista puso este ejemplo en relación a cuando los ciudadanos salían a aplaudir desde los balcones a los profesionales sanitarios durante la pandemia del coronavirus.

«Y aún se atreve a decir que los españoles deberían salir a los balcones a aplaudir al Estado a las 20:00 horas, es decir, a aplaudirle a él. Si necesita aplausos, que los pida, pero que los pida en Paiporta, en Benetúser, en Alfafar, en Massanassa, en Catarroja, en Sedaví, en Torrent, en Chiva, en Aldaya, en Algemesí, en Utiel y en tantos otros pueblos. Que pida aplausos para su crimen o que se vaya otra vez a la India, que allí le aplauden porque no le conocen y de paso que se quede allí», ha remarcado. El líder de Vox hace referencia a las declaraciones que realizó el dirigente socialista tras conocerse los efectos de la DANA y dirigiéndose a la Generalitat Valenciana: «Si necesita más recursos, que los pida».

Sobre la corrupción a asola al Ejecutivo de Sánchez y a su entorno familiar, Abascal ha asegurado que el dirigente socialista «no dirige un Gobierno, sino una macrored de corrupción política, económica y moral».