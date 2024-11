Los diputados de Compromís, Águeda Micó y Alberto Ibáñez, han metido prisa al Gobierno de Pedro Sánchez para obtener el Fondo de Solidaridad europea por la DANA. Y es que temen que, debido a la falta de concreción por parte del Ejecutivo en la cuantificación de los daños, tarden en llegar estas ayudas a los afectados por el paso de la gota fría que azotó Valencia el pasado 29 de octubre y que acabó con la vida de más de 220 personas.

Micó es portavoz en el Congreso de Compromís, partido que forma parte de la coalición Sumar, fundada por la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La representante de la formación valenciana ha firmado junto al diputado Ibáñez una pregunta parlamentaria para respuesta escrita del Gobierno sobre la «solicitud del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) para apoyar económicamente a los Estados miembros y los países candidatos después de desastres naturales graves, como es el caso de la DANA del día 29 de octubre de 2024».

Esta ayuda «es uno de los principales instrumentos comunitarios» para hacer frente a este tipo de tragedias. Sin embargo, han recordado en su cuestión en la Cámara Baja que «no es un fondo económico contemplado en el presupuesto de la UE, son los países afectados los que tienen que solicitar la ayuda en caso de necesitarla».

Concretamente, los políticos de Compromís han cuestionado al Gobierno si se han dado los primeros pasos para solicitar este fondo comunitario para responder a tragedias naturales. «Para solicitar el FSUE, es necesaria una evaluación previa de los daños, ¿se ha hecho esta evaluación de daños?», han trasladado en su pregunta parlamentaria. Y es que, a pesar de que el Gobierno ha anunciado que iba a solicitar estos fondos, aún no ha cuantificado hasta dónde ascienden los daños.

A continuación, también han interrogado sobre «cuáles son los plazos que tiene previstos el Gobierno central para el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea» y «cuáles son los plazos previstos para la activación del FSUE». Estas preguntas dejan entrever las dudas de los socios de Sánchez sobre cuándo podrán contar con estas ayudas. Por último, han insistido en preguntar si el Gobierno «tiene previsto» pedir «un anticipo al FSUE».

La petición de Cuerpo

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunció el pasado 12 de noviembre que solicitaría a Bruselas el dinero del Fondo de Solidaridad Europeo y el dinero asignado a España a través de los fondos Next EU sean reconducidos hacia los afectados por la DANA en Valencia.

Sin embargo, Cuerpo evitó entrar en los detalles sobre la cuantía que solicitarán a Bruselas. Esta ayuda podría servir para que el Gobierno se ahorrase el dinero de las ayudas, de modo que ese gasto no salga de las cuentas estatales de España. Esto facilitaría al Gobierno reducir el impacto en el déficit de esta tragedia y evitar que el Ejecutivo incumpla el objetivo pactado con la Comisión Europea.

Esos movimientos en no impactan en los compromisos fiscales de los países miembros con Bruselas. Y es que, aunque no logre todos los fondos que se soliciten y acaben utilizando partidas del presupuesto de España, la Comisión considera este tipo de impactos como «temporales», y no los incluye en términos presupuestarios.