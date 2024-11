El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, pedirá esta tarde en Bruselas que el dinero del Fondo de Solidaridad Europeo y el dinero asignado a España a través de los fondos Next EU sean reconducidos hacia los afectados por la DANA en Valencia.

Aunque no ha sido capaz de cuantificar el total que solicitarán a Bruselas, Cuerpo trata de evitar que el dinero de las ayudas salga de las cuentas estatales de España, porque en ese caso podrían impactar en el déficit y hacer que el Gobierno -que ya va muy justo- incumpla el objetivo pactado con la Comisión Europea.

De hecho, este tipo de movimientos no suelen impactar en los compromisos fiscales que se tienen con Bruselas porque, aunque no logre todos los fondos que requiere y tenga que tirar de las partidas del presupuesto de España, la Comisión considera este tipo de impactos como «temporales», y no los incluye en términos presupuestarios.

En todo caso, el ministro de Economía ha vuelto a pedir el apoyo de los distintos grupos políticos en España para los Presupuestos Generales del Estado, entendiendo que tiene que ajustarse ese presupuesto «a las nuevas necesidades que tiene Valencia».

Aunque no vincula las ayudas a los presupuestos, sobre todo tras las críticas recibidas por el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que sí lo hizo, la realidad es que vuelve a relacionar una cosa con la otra.

«Estamos avanzando», dice Cuerpo, «en la cuantificación del impacto de la DANA en Valencia», mientras arranca «la gestión y tramitación de las ayudas».

El propio ministro ha señalado que, «hasta que no esté la estimación real» de lo que se neceista, no se pueden desbloquear muchas de las ayudas e incentivos que aún así «ya adelantó el Presidente».

El Gobierno quiere agarrarse a la reasignación de fondos que «ya se ha hecho» en otras ocasiones, como en Ucrania, para que le permitan que el quinto desembolso de los fondos europeos vaya a parar a las «necesidades específicas para lograr la reconstrucción de todo lo perdido con la DANA».

La idea del Ejecutivo, para lograr esa reasignación de fondos y que no salga del presupuesto actual, es dividir en proyectos las tareas de reconstrucción en Valencia, de manera que puedan irse desbloqueando paquetes de ayuda para cada proyecto. Algo para lo que «ya hay precedentes».

Las ayudas por la DANA

Pedro Sánchez anunció ayer otros 3.765 millones de euros en ayudas, con lo que eleva el montante total hasta los 14.365 millones, pero la realidad es que el montante que dispone el Ejecutivo para los afectados por la DANA apenas alcanza los 1.500 millones de euros. El resto lo ponen otros.

Desglosando esas ayudas, casi la mitad -hasta 5.000 millones de euros- son avales del Estado a través del Instituto de Crédito Oficial -ICO-, lo que no es dinero en sí mismo, porque el dinero lo darán los bancos y cobrarán por ello un interés.

Finalmente están, de verdad, las ayudas que pone en marcha el Gobierno. Más allá del hecho evidente de que las ayudas se pagan con dinero de las cotizaciones de todos los trabajadores, lo cierto es que su disposición sí depende del Ejecutivo.

Ayudas pymes: 513 millones

Ayudas autónomos: 325 millones

Prestación por cese de actividad para autónomos: 52 millones

Prestación por ERTE: 148 millones

Además, las medidas fiscales que desglosa el Gobierno no son ayudas en sí mismo, sino aplazamientos de pagos de IRPF o vencimientos de distintos palzos. No es que no lo tengan que pagar los afectados por la DANA, es que se les aplaza ese pago.

En conjunto, de los cerca de 15.000 millones anunciados, si descontamos avales, lo que ha de poner el Consorcio de Compensación de Seguro y entendemos que aplazar un pago no es una ayuda directa ni tiene un coste directo para Hacienda -puesto que lo cobrará después- las ayudas se quedan por debajo de los 2.000 millones euros. Y eso incluyendo el anuncio esta misma mañana de esos 3.675 millones extra.