El presidente del PP balear aplaude al antisemita que pidió el boicot a Israel en los Goya

Los codirectores de “Gaza”, Carlos Bover y Julio Pérez del Campo subieron al escenario para recoger, entre aplausos, el premio Goya al mejor cortometraje documental. Julio Pérez aprovechó la ocasión para pronunciar una soflama política antisemita y pidió “no legitimar a los países que vulneran sitemáticamente los derechos humanos. Y para eso no debemos ser cómplices del apartheid israelí. Israel en Eurovisión no, por favor“.

El codirector de Gaza concluyó su soflama, puño en alto, con un “¡Viva la lucha del pueblo palestino!”. Al presidente del PP de Baleares, Biel Company, le ha debido hacer mucha gracia este mensaje antisemita de odio contra los israelíes, ya que ha publicado en Twitter un mensaje de felicitación al codirector mallorquín de la cinta, Carles Bover: “¡Hoy nuestra cultura está de enhorabuena! Quiero felicitar a Carles Bover por el #Goya2019. Muy contento por la presencia de isleños en la gala de hoy“.

Avui sa cultura de ca nostra està d’enhorabona! Vull felicitar a @CarlesBover pel #Goya2019 . Molt content per sa presència d’illencs a sa gala d’ahir! https://t.co/H2BqjNxcjz

El compañero de Carlos Bover en la dirección de “Gaza”, Julio Pérez del Campo, quien lanzó la proclama antisemita en la gala de los Goya, es secretario de Organización y Comunicación de Podemos en Castilla-La Mancha, tal como consta en su currículum oficial.

Además, desde septiembre de 2017, es jefe de gabinete del vicepresidente segundo de la Junta de Castilla-La Mancha, José García Molina (quien es al mismo tiempo el secretario general de Podemos en la región).

Julio Pérez del Campo fundó el 14 de diciembre de 2015 la empresa El Retorno Producciones (que ha producido el documental galardonado “Gaza”) y, tan sólo unas semanas después, comenzó a recibir los primeros contratos de la televisión pública de la Junta de Castilla-La Mancha gobernada por su partido, Podemos, junto al PSOE.

Ahora, el político de Podemos que cobra un sueldo público de la Junta de Castilla-La Mancha (y cuyo gobierno ha adjudicado varios contratos a su productora) aprovecha el premio Goya para lanzar ante una audiencia de 3,8 millones de espectadores mensajes de odio contra el pueblo de Israel.

El ex presidente del Govern balear José Ramón Bauzá (que acaba de darse de baja como militante del PP, porque este partido defiende la inmersión lingüista en catalán en las escuelas de las Islas) ha reprochado al actual presidente del PP de Baleares, Biel Company, que apoye este tipo de mensajes antisemitas.

“Es una vergüenza que se felicite a alguien que en su discurso habla de “apartheid israelí” o “terrorismo sionista”. Israel es la única democracia de Oriente Medio. Lo de ayer fue antisemitismo enmascarado en antisionismo”, ha escrito Bauzá en Twitter.

El apoyo de Biel Company a los mensajes de odio contra Israel también ha merecido el reproche del líder de Vox en las Islas, Jorge Campos, y de otros usuarios de las redes sociales que piden al líder nacional del PP, Pablo Casado, que no permita este tipo de comportamientos.

@pablocasado_ por que no te libras de esta tropa ya? El Presidente del @ppbalears felicitando al antisemita del documental de Palestina que ayer podido hacer boicot a Israel. Yo es que alucino. No me extraña que @JRBauza dejase el partido. https://t.co/WpCLIDUIwi

— Álvaro Martín 🇪🇺 (@alvaromartinbcs) February 3, 2019