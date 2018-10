Moncloa cree que Torra va de ‘farol’ e intentará aguantar para sacar los Presupuestos

El Gobierno no tiene intención de endurecer su propuesta para Cataluña. La Moncloa persiste en la misma estrategia, que se sintetiza en una única palabra-“diálogo”-pese al órdago lanzado este martes por el presidente catalán, Quim Torra, que advirtió a Pedro Sánchez con retirarle el apoyo a la legislatura. Ese diálogo se ha limitado, hasta ahora, a cesiones al independentismo, como el acercamiento de los dirigentes encarcelados a prisiones catalanas o un alivio de la deuda.

En el Ejecutivo restan relevancia al aviso de Torra y creen que “los hechos tienen que consumarse más allá de la retórica de las palabras“, en fuentes gubernamentales. Eso cierra en banda la puerta a una aplicación preventiva del artículo 155 en Cataluña, pese a los últimos episodios de violencia registrados en las calles, alentados por el propio presidente catalán. La portavoz, Isabel Celáa, aseveró este martes que “el Gobierno no va a aplicar el 155 mientras no haya razones evidentes para aplicarlo”. Esas razones son, según fuentes del Ejecutivo, “hechos consumados”.

“Normalidad” en Cataluña

Pese a la evidente radicalidad del independentismo a las órdenes de los Comités de Defensa de la República (CDR), en el Ejecutivo ven “normalidad” en la situación en Cataluña, e incluso celebran que “la política ha vuelto al Parlament”, en relación al debate de Política General celebrado este martes en la Cámara catalana.

En la sesión, Torra advirtió a Sánchez de que si durante este mes no ofrece una propuesta para que los catalanes puedan ejercer el derecho de autodeterminación no le garantizará la estabilidad parlamentaria. “La paciencia no es infinita”, avisó.

La amenaza se produce en un momento crítico para el Gobierno, aún sin apoyos para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Sánchez precisa de la suma de los partidos independentistas, y tiene cada vez más difícil contar con el PDeCAT, ahora bajo el control de Carles Puigdemont.

En La Moncloa justifican también el silencio tras los sucesos de este fin de semana-cuando trascendió la imagen de la brutal paliza a un Guardia Civil durante la manifestación de Jusapol- y del lunes, y creen que la jornada transcurrió con “normalidad”. “Todo se desencadenó a partir de las 9 de la noche”, opinan, en referencia al asedio de los radicales al Parlament.

El presidente del Gobierno solo reaccionó este martes, a primera hora, y en Twitter, instando a Torra a “no poner en riesgo la normalización política alentando a los radicales”.