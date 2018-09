El PSOE dice que los bandazos de Sánchez son “evoluciones de las propias situaciones”

A veces "se ha malinterpretado al Presidente", asegura

El PSOE califica los bandazos del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez como “una evolución de las propias situaciones”. Así los ha denominado el secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, cuando se la ha preguntado por los cambios de opinión de Sánchez en la gestión del golpe de Estado independentista, en la defensa por la querella del prófugo Carles Puigdemont contra el juez Llarena , en la política de inmigración o su renuncia a hacer del Valle de los Caídos un museo para la memoria colectiva.

En la rueda de prensa posterior a la primera reunión de la Ejecutiva del PSOE tras las vacaciones de verano, el portavoz socialista” ha dicho que es “algo tan subjetivo que uno puede poner el acento donde quiera” , porque ha justificado al Presidente “en muchos casos no son ni rectificaciones“. Y es que para Ábalos si bien “en unos casos no han sido rectificaciones, se le han planteado las cuestiones de un modo raro o se han malinterpretado” mientras que en otros “no trato de jugar a las palabras pero lo que han sido es una evolución de las propias situaciones”, ha afirmado.

En cualquier caso, ha advertido el número 2 de Pedro Sánchez en el PSOE, “Lo importante no es si rectifica o no sino si se acierta y si para acertar hay que rectificar, no pasa nada todos rectificamos en la vida con tal de acertar” aseguraba. Y en cualquier caso ha añadído: “No sé si lo mejor es empeñarse en el error y no corregirlo e imponer visiones poco contrastadas e interesadas”.

El secretario de Organización socialista finalizaba su comparecencia quitando importancia a unos bandazos presidenciales que han nutrido en el último mes a los partidos de la oposición: “Depende del relato que cada uno quiera crear, no creo que haya habido tantas rectificaciones y desde luego todas han sido para mejorar la posición” concluía.