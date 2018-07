Aragón, La Rioja, Navarra y Asturias apoyarán a Pablo Casado en las primarias del PP

La candidatura de Pablo Casado suma más apoyos. En este caso los de Aragón, La Rioja, Navarra y Asturias. El respaldo lleva días materializándose. Y tuvo su inicio el mismo día en el que Casado visitó Navarra y fue insultado por los batasunos.

Una comida inicialmente pensada para verse con compañeros se convirtió en el cierre oficial de los apoyos. Ocurrió tras los insultos y agresiones de los proetarras. Hasta allí se habían desplazado las representaciones oficiales del PP de Aragón, presidido por Luis María Beamonte; de la Rioja, que comanda José Ignacio Cenicero; y de Asturias, que lidera María Mercedes Fernández, más conocida como Cherines.

Y de lo que tenía que ser simplemente un almuerzo se salió con la idea de construir una alianza.

No se trata de apoyos cerrados en bloque de todos los compromisarios de cada área. Pero sí de mantener una línea de apoyo ante la evidencia de que el proyecto ideológico de Casado se parece más al de cada uno de ellos.

Y es que, no en vano, los citados territorios han contado sistemáticamente con una fuerte cercanía con María Dolores de Cospedal. Y la ex ministra de Defensa ha cerrado ya alianza con Pablo Cadado. El peso de estas alianzas empieza a ser ya sensible.

Así, María Dolores de Cospedal acumula casi la mitad de los compromisarios en Andalucía y apoyarán a Pablo Casado de cara a las primarias del PP. Según las cuentas del sector de Cospedal, entre 220 y 250 de los casi 500 compromisarios andaluces se mantienen en estos momentos firmes en el apoyo a su líder. Y, puesto que la exministra de Defensa no ha pasado a la segunda vuelta de las primarias de este Congreso Extraordinario, se mantienen firmes a lo que les diga ella. Y la postura es la de apoyar a Casado para impedir el avance hacia la Presidencia del Partido de Soraya Sáenz de Santamaría.

Los apoyos de Cospedal

Hay que recordar que Cospedal, además, logró la victoria en Castilla-La Mancha, Galicia, Asturias y Ceuta. Y en territorios como Madrid, Andalucía, Extremadura y Cataluña quedó en segundo puesto. La exministra logró el 25,9% del apoyo total de los afiliados y, aunque ese porcentaje no guarda relación absoluta y directa con el número de compromisarios, puede ser determinante en el apoyo a Pablo Casado para que se imponga o no a Soraya Sáenz de Santamaría.

Solo en Castilla-La Mancha, Galicia y Asturias, las tres autonomías en las que ha ganado Cospedal, suman más de quinientos compromisarios. De hecho, Galicia y Castilla-La Mancha son la tercera (279) y la sexta (199) en reparto de delegados, según los datos facilitados por el partido de acuerdo al censo del mes junio.

En concreto, hay seis autonomías que concentran la mayoría de los compromisarios, alrededor del 68%: Andalucía, con 475 representa el 18,2%; Comunidad Valenciana, con 349 (13,4%); Galicia, con 279 (10,7%); Castilla y León, con 278 (10,6%); Madrid, con 207 (7,9%) y Castilla-La Mancha, con 199 (7,6%).

El reparto de compromisarios en las siguientes comunidades es el siguiente: 125 de Canarias (4,8%), 106 de Cataluña (4,1%), 100 de Extremadura (3,8%), 95 de Murcia (3,6%), 92 de Aragón (3,5%), 67 de las Islas Baleares (2,6%), 54 de Asturias (2,1%), 46 de Cantabria (1,8%), 43 del País Vasco (1,6%), 29 de La Rioja (1,1%), 27 de Ceuta (1%), 24 de Melilla (0,9%), y 17 Navarra (0,7%).