Esta es la hora límite para comprar Lotería de Navidad 2025 en Bilbao, San Sebastián y otras zonas del País Vasco

Apenas quedan unas horas para uno de los momentos más esperados del año. El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se celebra este lunes 22 de diciembre, y en el País Vasco, como en el resto de España, se repite la misma pregunta en estas fechas: ¿cuál es la hora límite para comprar Lotería de Navidad en Bilbao, San Sebastián y otras localidades del País Vasco?

La respuesta no siempre es tan evidente como parece. A pesar de que existe una hora límite oficial fijada por Loterías y Apuestas del Estado, la realidad es que en la práctica influyen otros factores, como el horario de las administraciones, la disponibilidad de décimos o incluso el hecho de que, dependiendo donde se viva, es normal incluso apurar hasta el último momento. De este modo, en una comunidad donde la Lotería de Navidad se vive con especial intensidad, conviene tener claro hasta cuándo hay margen para tentar a la suerte. El sorteo se celebrará como decimos, el lunes por la mañana en el Teatro Real de Madrid, pero la venta de décimos se cierra el día anterior. Es decir, el domingo 21 de diciembre es el último día para comprar Lotería de Navidad, también en el País Vasco, aunque habrá que ver si las administraciones abren o no, el domingo.

La hora límite para comprar Lotería de Navidad 2025

Loterías y Apuestas del Estado establece que la venta de décimos finaliza a las 22:00 horas del día previo al sorteo. Esto significa que, en teoría, el domingo 21 de diciembre se podrán comprar décimos de la Lotería de Navidad hasta las diez de la noche, pero claro, no es un día en el que todas las administraciones abran, incluso cuando hablamos de un sorteo como el de Navidad.

De todos modos, es importante saber que esa hora límite es común para todo el territorio nacional y afecta tanto a las compras presenciales como a las realizadas por canales oficiales. A partir de ese momento, ningún décimo vendido entra ya en el sorteo del lunes.

Comprar Lotería de Navidad en Bilbao: lo que debes saber

En Bilbao, la mayoría de las administraciones de lotería suelen abrir de lunes a sábado, aunque este año con el Sorteo fijado para el lunes, es posible que encuentres que alguna decide abrir mañana domingo aunque sea en horario diurno. De hecho, en zonas céntricas, como el entorno de la Gran Vía, el Casco Viejo o Indautxu, es más fácil encontrar administraciones abiertas hasta última hora del sábado o incluso como decimos, en domingo, Por eso, quienes quieran apurar hasta el final deberían confirmar el horario concreto de su administración habitual.

También es importante tener en cuenta que en Bilbao muchos números populares se agotan días antes, como los que repiten números premiados en años anteriores. Llegar tarde puede significar conformarse con lo que quede disponible.

Colas en San Sebastián hasta última hora

San Sebastián no es una excepción. En la capital guipuzcoana, la compra de décimos el día previo al sorteo es algo habitual, aunque como ya sabemos este año, el día se mueve a hoy sábado. Así administraciones situadas en el Centro, Gros o Amara van a registrar colas durante toda la mañana y buena parte de la tarde. Y aunque la hora límite oficial es la misma, las administraciones donostiarras suelen cerrar algo antes, y más cuando se trata del sábado de modo que es posible que sólo estén abiertas hasta mediodía. Por ello, antes de llevarnos una sorpresa, conviene buscar en Google la que sea de nuestro interés y ver qué horario tienen para hoy, ya que sólo algunas, muy concretas y con gran volumen de ventas, puede que estiren el horario hasta la tarde.

Otras zonas del País Vasco

En Vitoria-Gasteiz y en muchas localidades de tamaño medio o pequeño de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, la situación es algo distinta. Aquí los horarios suelen ser más limitados y no todas las administraciones mantienen la persiana subida. En bastantes municipios, la venta se concentra en la mañana y para mañana domingo, ni tan siquiera abren.

Esto provoca que, más allá de la hora fijada oficialmente, el margen real para comprar un décimo se reduzca bastante. Para muchos vecinos, el último momento práctico para hacerse con Lotería de Navidad llega esta misma mañana de sábado.

¿Qué ocurre con la compra online?

La compra online a través de los canales oficiales también tiene una hora límite. En este caso, el sistema se cierra igualmente el domingo 21 de diciembre a las 22:00 horas. A partir de ese momento, ya no es posible adquirir décimos válidos para el sorteo del lunes, pero al menos podemos comprar estirando al máximo, cosa que este año, con las administraciones no pasa. Pero eso sí, conviene no esperar al último minuto. En años anteriores se han producido picos de tráfico y problemas técnicos en las últimas horas, lo que ha dejado a más de uno sin su décimo por apurar demasiado.