El convento de Bilbao con un Solete Repsol por sus dulces de Navidad: yemas, mazapanes y roscón

La guía Repsol ha anunciado los Soletes de este 2025. Más de 300 establecimientos que recomiendan y entre los que resaltan a 27 conventos que han recibido su distinción por los dulces que elaboran. Uno de ellos está en el País Vasco. Estamos hablando del Monasterio de Nuestra Señora del Pilar de las Clarisas Capuchinas, en el barrio bilbaíno de Basurto, y que puede presumir ahora de tener una de esas insignias como Solete Repsol, las cuales señalan espacios auténticos donde el producto y el trato cercano son lo principal.

El reconocimiento pone el foco en un lugar con casi un siglo de tradición repostera, donde las monjas elaboran a diario dulces artesanos que llevan décadas formando parte de la vida del barrio. Bizcochos, rosquillas, magdalenas y repostería casera salen cada mañana de un obrador que funciona con la misma filosofía desde hace generaciones. La Guía Repsol ha querido destacar precisamente eso: un trabajo constante, sin artificios, basado en recetas de siempre y en una relación muy directa con quienes cruzan la puerta para comprar algo dulce, especialmente en estas fechas previas a la Navidad.

El convento de Bilbao con un Solete Repsol por sus dulces de Navidad

Los expertos que conceden los Soletes se han fijado en la amplia variedad de productos que elaboran las Clarisas Capuchinas en su obrador que se encuentra en la calle Novia Salcedo, en Basurto. No se trata de una producción puntual ni ligada únicamente a campañas concretas, sino de un trabajo diario que mantiene una clientela fiel tanto dentro como fuera del barrio.

Entre sus productos habituales destacan los bizcochos, las pastas, las rosquillas y los roscones de Reyes, elaborados de forma artesanal y con recetas que se han mantenido prácticamente intactas con el paso del tiempo. Son dulces reconocibles, sin estridencias, que han encontrado su sitio gracias al boca a boca.

Navidad, el momento clave del convento

Con la llegada de diciembre, el convento se convierte en un punto de referencia para los más golosos de Bilbao. Las hermanas amplían su repertorio con elaboraciones típicas de estas fechas, como las yemas, los mazapanes o las anguilas de mazapán, que se suman a los ya conocidos roscones de Reyes.

Estos dulces navideños son, para muchos, una tradición que se repite año tras año. No solo por el sabor, sino por la confianza en un producto artesanal que se elabora sin prisas y que mantiene ese carácter casero tan difícil de encontrar en otros establecimientos.

En el caso concreto del Roscón, se elabora únicamente por encargo y siguiendo una receta tradicional que apuesta por ingredientes sencillos y reconocibles, sin rellenos excesivos ni decoraciones artificiales. Tiene dos tipos de roscones, el natural se prepara con harina, mantequilla, manteca, azúcar, vino, huevo, ralladura de naranja, esencia de limón, agua de azahar y levadura. Está disponible en distintos tamaños, con un peso aproximado de 500 gramos por 22 euros, 750 gramos por 24,50 euros y un kilo por 27 euros.

En cuanto a la versión con nata, en este caso, a los ingredientes tradicionales se suma la nata, manteniendo la misma base artesanal. Los precios son de 25 euros para el roscón de 500 gramos, 27,50 euros para el de 750 gramos y 30 euros para el de un kilo. Este roscón contiene gluten, lácteos, huevos, dióxido de azufre, sulfitos y frutos de cáscara.

Por qué la Guía Repsol le ha dado un Solete

El obrador del convento aparece clasificado en la Guía Repsol dentro de la categoría de cafeterías y pastelerías. El Solete reconoce lugares donde prima la autenticidad, con precios asequibles, producto para llevar y una experiencia sencilla, pero honesta.

En este caso, el reconocimiento destaca la calidad de la repostería, el carácter artesanal del obrador y una oferta que se mueve por debajo de los 35 euros, lo que lo convierte en una opción accesible para cualquier bolsillo. No hay pretensiones, solo dulces bien hechos y un trato cercano.

Información práctica para visitarlo

El obrador del Monasterio de Nuestra Señora del Pilar se encuentra en la calle Novia Salcedo K., número 5, en el barrio de Basurto, Bilbao.

El obrador tiene estos horarios por si deseas comprar alguno de sus dulces:

De lunes a sábado: 10:00 – 15:00 h. y 16:30 – 19:00 h.



Domingos y festivos: 11:15 – 15:00 h. y 16:30 – 19:00 h.

Si deseas hacer un encargo puedes llamar al 94 427 13 03, escribir por whatsapp (632 85 92 58). O también rellenar el formulario y de la web o escribirles por correo a: [email protected].

Un convento con historia en Bilbao

El reconocimiento actual se suma a una larga historia ligada a la ciudad. La fundación del Monasterio de Nuestra Señora del Pilar fue promovida por Pilar Novia de Salcedo, quien en 1907 dejó en su testamento los terrenos destinados a la creación de un convento de religiosas capuchinas en Bilbao.

Tras varios legados posteriores y no pocas dificultades económicas, la primera piedra del convento se colocó el 27 de marzo de 1927 en Basurto. Las obras avanzaron lentamente y sufrieron retrasos durante la proclamación de la República, pero finalmente, el 24 de septiembre de 1935, llegaron desde Toledo las primeras religiosas de esta orden contemplativa para iniciar la comunidad en la Villa.

Desde entonces, el convento no sólo ha sido un espacio de vida religiosa, sino también un lugar donde la repostería artesanal se ha convertido en una seña de identidad. Ahora, con el Solete Repsol, ese trabajo silencioso recibe un reconocimiento que trasciende el barrio y sitúa a este convento bilbaíno entre los lugares que, sin duda, hacen la vida un poco más dulce.