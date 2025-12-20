Hasta qué hora se puede comprar Lotería de Navidad 2025 en Sevilla y otras localidades de Andalucía

¿Cuentas ya las horas que faltan antes del Sorteo de la Lotería de Navidad? Cuando quedan apenas dos días para el sorteo de este próximo lunes 22 de diciembre, miles de personas apuran el tiempo para comprar su décimo, solicitar participaciones pendientes o sumarse a un número que se comparte a última hora. En Sevilla y en muchas otras ciudades de Andalucía, la escena se repite estos días en administraciones y puntos de venta, con colas, prisas y la misma pregunta de cada año: ¿hasta qué hora se puede comprar Lotería de Navidad?

No es una duda menor. Saber hasta qué hora se puede comprar Lotería de Navidad evita sustos de última hora y desplazamientos innecesarios. Y más aún este año, cuando el último día de venta cae en domingo, una circunstancia que condiciona los horarios de apertura en muchas localidades de la comunidad. Es por ello, que considerando hoy sábado 20 de diciembre como jornada clave, conviene tener claro cuál es el límite oficial de venta, qué ocurre en Sevilla capital y qué opciones reales tienen los rezagados en el resto de Andalucía para no quedarse fuera del sorteo más esperado del año.

Hasta qué hora se puede comprar Lotería de Navidad 2025

Para saber hasta qué hora se puede compra Lotería de Navidad 2025, basta con recurrir a la normativa de Loterías y Apuestas del Estado que es bastante clara al respecto. De este modo, los décimos del Sorteo Extraordinario de Navidad se pueden adquirir hasta el día anterior al sorteo, es decir, hasta el domingo 21 de diciembre. A partir de ese momento, cualquier décimo vendido queda automáticamente fuera.

Ahora bien, ese plazo legal no implica que todos los puntos de venta estén abiertos hasta el final del día. La venta presencial depende del horario de cada administración o establecimiento autorizado, algo especialmente relevante cuando el último día coincide con un domingo tal y como sucede este año. Por ese motivo, aunque el 21 de diciembre sigue siendo el último día válido, en la práctica el margen real para comprar en persona se reduce en muchas zonas de Andalucía.

El sábado, el día clave para comprar en ventanilla

En Sevilla capital, la mayoría de administraciones mantiene horarios amplios durante la semana previa al sorteo. Este sábado 20 de diciembre es, sin duda, el día con más movimiento y con mayor seguridad para quienes prefieren comprar el décimo de forma presencial.

Muchas administraciones sevillanas abrirán durante toda la jornada del sábado, algunas incluso con horario reforzado por la tarde. Sin embargo, el domingo 21 la situación cambia. Aunque hay puntos que abren unas horas, especialmente en zonas céntricas o comerciales, no todas las administraciones lo hacen, y otras reducen notablemente su horario.

Por eso, quienes quieran asegurarse la compra en ventanilla harían bien en no dejarlo para el domingo, salvo que conozcan de antemano el horario exacto de su administración habitual.

Y no sólo para Sevilla, la misma lógica se aplica al resto de la comunidad. En capitales como Málaga, Córdoba, Granada, Cádiz o Almería, el sábado concentra la mayor parte de la venta de última hora. El domingo, la apertura queda limitada a administraciones concretas y no es homogénea.

Y en municipios medianos y pequeños, la situación es todavía más clara. En muchas localidades andaluzas, el sábado 20 es el último día real para comprar Lotería de Navidad en persona, ya que las administraciones no abren los domingos o lo hacen sólo de forma excepcional.

Desde las propias administraciones recomiendan no confiarse y adelantar la compra si no se tiene certeza de que el punto de venta abrirá el último día.

Compra online: hasta las 22:00 del domingo 21

Para quienes no puedan acercarse a una administración o quieran evitar depender de horarios comerciales, la venta online es la alternativa más segura. Los canales oficiales y plataformas autorizadas permiten comprar décimos hasta las 22:00 horas del domingo 21 de diciembre.

Esto convierte la venta online en la última opción real para los más rezagados, especialmente en localidades andaluzas sin apertura dominical. Aun así, se aconseja no esperar al último momento, ya que la alta demanda en las horas previas puede generar retrasos o problemas puntuales en las plataformas.

Recomendaciones de última hora en Andalucía

Con el sorteo ya a la vuelta de la esquina, estas son las claves para no quedarse sin décimo en Sevilla y el resto de Andalucía:

Comprar en administración física antes de que termine el sábado 20, sobre todo fuera de las grandes capitales.

sobre todo fuera de las grandes capitales. Consultar el horario exacto si se planea comprar el domingo.

si se planea comprar el domingo. Utilizar la venta online como opción segura hasta las 22:00 del día 21.

Evitar dejar la compra para el último minuto.

Como vemos, la Lotería de Navidad vuelve a marcar el pulso de estas fechas en Andalucía, entre tradiciones, reuniones familiares y la ilusión compartida de cada año. Tener claro hasta qué hora se puede comprar un décimo permite vivir estas últimas horas con tranquilidad y sin sobresaltos, esperando que el 22 de diciembre traiga una alegría inesperada.