Si pides el voto por correo para las elecciones generales, ¿te puede tocar estar en la mesa electoral?

Las elecciones generales se adelantan y llegarán en plenas vacaciones, el 23 de julio, muchos ya piensan en pedir el voto por correo para librarse de estar en la mesa electoral. Esta creencia se ha extendido como la pólvora, aunque quizás el plan no termine de salir como esperaba. Pedir el voto por correo es una opción que todos pueden realizar. Le permitirá disfrutar de sus vacaciones, esté donde esté, pero no se librará de una lotería a la que todos estamos expuestos.

¿Te puede tocar estar en la mesa electoral si pides el voto por correo?

El voto por correo permitirá a muchos españoles irse de vacaciones con cierta tranquilidad, aunque no a todos. Este sistema permite que no se deba depositar el voto presencialmente, con lo que podemos enviarlo con antelación y de esta forma, no estar en casa. Si tienes una segunda vivienda o un plan para viajar es una opción.

Pero eso no quiere decir que te libres de estar en una mesa. Todos los votantes forman parte de un censo electoral. Voten de forma presencial o por correo, estarán en esta lista que, a través de un sistema informático, elige a los integrantes de la mesa electoral. Una lotería de la que nadie se librará, ni los que pidan el voto por correo.

El deber de acudir a una mesa electoral o justificar la ausencia es de todos y, además, está sujeto a una dura normativa. Aquel que no cumpla con su obligación puede ser sancionado y condenado a una multa y hasta prisión. Solo aquellos con una excepción realizada con antelación o un motivo de fuerza mayor debidamente justificado pueden evitar la sanción.

Tal como dice la normativa, «quienes no acudan a la citación sin una causa justificada incurrirán en la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses». Una cantidad de dinero o una pena de prisión de la que no nos libraremos si pedimos el voto por correo.

La llegada de las elecciones en plenas vacaciones las complica para muchos españoles que, justamente, estos últimos días de julio estarían disfrutando de la playa y el sol o quizás a miles de kilómetros del colegio electoral. Será mejor esperar un poco o tener un seguro de cancelación para evitar algún que otro susto.