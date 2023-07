Sánchez a la desesperada plagia el lema de campaña de Ayuso: «Hay ganas de ganar»

Tras plagiar su tesis doctoral, ahora Pedro Sánchez plagia también el éxito de las campañas de sus principales adversarios. Tras el bombazo que supuso el Ganas de ganar de Isabel Díaz Ayuso para las elecciones del 28 de mayo, este jueves, el líder del PSOE ha optado por copiar a la presidenta de la Comunidad de Madrid uno de sus eslóganes más famosos. En su vuelta a los mítines, tras la derrota sufrida en el cara a cara frente a Alberto Núñez Feijóo, Sánchez ha recurrido a la mítica frase con la que Ayuso cerraba cada acto de la campaña que la consagró con una mayoría absoluta aplastante. El socialista ha interpelado a los asistentes al acto, organizado de improvisto en Santander: «¿Hay ganas de ganar?», a lo que él mismo ha respondido, contundente: «Hay ganas de ganar». Es decir, con las mismas palabras que Ayuso y Feijóo han usado en distintos mítines. El candidato del PP lo ha entonado en Pontevedra y Ciudad Real esta misma semana.

El lema de la campaña de Ayuso, Ganas, fue un auténtico fenómeno en la campaña del 28M. El PP de Madrid ya lo había empleado en el congreso regional en el que la dirigente fue nombrada presidenta. La dirigente madrileña esgrimió que «ganas» es «la motivación para todo» y que no hay nada «más liberal» que las ganas. «Las ganas se tienen o no, no se pueden imponer y yo quiero que la gente tenga ganas de vivir, ganas de ganar», explicó. Ayuso acompañó además su campaña de una canción que fue todo un éxito. Un auténtico fenómeno de masas en redes sociales como Spotify o Tik Tok.

Ahora, Sánchez busca precisamente esa motivación, tras el fracaso de su propia campaña, intentando que no decaigan los ánimos de la familia socialista. Es por ello que el socialista intenta convencerse a diario: «Voy a ganar las elecciones y voy a ser presidente». Sólo el CIS le acompaña en ese pronóstico, pues el resto de sondeos privados lo dan como perdedor.

Precisamente, el último barómetro de José Félix Tezanos, conocido este mismo jueves, impulsa a su jefe socialista situándolo 1,4 puntos por encima del PP. Así, el PSOE lograría el 31% de los votos en tanto que el PP se quedaría en el 29,6%. La encuesta se realizó antes del fracaso de Sánchez en el debate con Feijóo.

Tras conocer el resultado del CIS, el PP ha aprovechado para pedir a Sánchez que acepte el pacto que le ofreció Feijóo para que permita gobernar a la lista más votada. «El PP, pese a ir por detrás en esa encuesta, mantiene su propuesta de hacer presidente a Sánchez si, como augura el CIS, ganará las elecciones. A cambio, sólo pide que Sánchez haga presidente a Feijóo si salta la sorpresa y no se cumplen los pronósticos de Tezanos», han propuesto los populares.