Olona abre la campaña en un prostíbulo de Granada: «Le van a pitar los oídos a la España de moqueta»

Macarena Olona ha dado el pistoletazo de salida a la campaña electoral del 23J en un prostíbulo de Granada. Acompañada de varias prostitutas, la líder de Caminando Juntos ha prometido «le van a pitar los oídos a la España de la moqueta, la que es un jarrón chino».

Olona ha sorprendido con su arranque de campaña rodeada de trabajadores de un prostíbulo en la localidad granadina de Atarfe. Preguntada por el gesto que ha tenido con las mujeres de este local de ocio, la ex diputada de Vox ha asegurado que quiere acabar con la «hipocresía» de «esos que pagan el amor experto» de unas profesionales a las que luego «les dan la espalda y dejan desamparadas».

Macarena Olona ha conseguido los avales necesarios para presentarse en varias circunscripciones con su proyecto político Caminando Juntos, aunque no ha logrado formar listas en Madrid y Barcelona, dos de los objetivos principales de la política alicantina.

Ante los medios que han acudido a dar cobertura a tan peculiar inicio de campaña, Olona ha dado un mitin en el que asegura es un «lugar habitual para los políticos».

«Les van a pitar los oídos a todos aquellos que van de cristianos ejemplares y que se olvidan. Les van a pitar los oídos a toda esa España de la moqueta, la que lleva años metiendo el polvo debajo de la calle, la que es un jarrón chino», ha expresado.

Olona ha cargado contra aquellos partidos y personas que intentan ridiculizar a su partido llamándole «el partido de las putas, los gitanos y los maricones». «Yo os pido, primero, que por supuesto no dejéis que vengan. Y segundo, que no os preocupéis porque yo no me preocupo. Sé perfectamente lo que hago. Lo hacen porque tienen miedo a la gente normal. Tienen pánico al sentido común», ha manifestado.

Al hilo, Macarena Olona ha reivindicado desde el prostíbulo de Atarfe a Caminando Juntos como una formación que no está en el «¡que te vote Txapote!», lema que durante la campaña del 28M se asoció como contestación a Pedro Sánchez y sus pactos con Bildu, y que ha llegado para luchar por «el que España salga a flote». Asimismo, ha añadido que Caminando Junto no está en un «combate a la guerra civilista ni en boxear con un dictador que hace años que murió», sino en una «segunda transición, en dejar sin fuerza a los extremos» y «traer de vuelta el sentido común y ser útiles en la política», ha subrayado.