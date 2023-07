Los carteros que reparten el voto por correo tienen reducida su jornada laboral a partir de los 37º

Para añadir aún más dificultades, hay que sumar la carencia de medios. Por ejemplo, el personal destinado al reparto de las papeletas del 23J a domicilio no puede efectuar la distribución en moto al no disponer de la indumentaria de protección adecuada. Fuentes sindicales denuncian que no se han facilitado cascos suficientes para garantizar la seguridad de estos empleados, que tienen que realizar el reparto a pie, lo que está retrasando aún más la distribución de las papeletas, o bien dedicarse a trabajos de oficina.

Críticas

Correos ha decretado el silencio y afirma que no facilitará información hasta que finalice todo el proceso. Según la compañía, también se han ordenado «aperturas extraordinarias en días no laborales, en función de las necesidades», y una ampliación de horarios en determinadas oficinas. Una medida que apenas afecta al 10% de las oficinas de Correos de toda España.