Cómo se escribe hartar o artar

El español es una lengua rica y compleja, llena de matices y reglas que a veces pueden generar confusión, especialmente en lo que respecta a la ortografía. Un ejemplo clásico de este tipo de dudas lo encontramos en la palabra hartar. Este verbo, que significa llenar o saciar en exceso a alguien de comida, bebida u otra cosa, se escribe siempre con h inicial. Por tanto, escribir artar, sin h, constituye una falta de ortografía. Ambas palabras son homófonas en la mayoría de los países hispanohablantes, donde la h no tiene sonido. Sin embargo, sólo una es correcta desde el punto de vista ortográfico.

El verbo hartar proviene del latín fartare, que a su vez deriva de farcīre, que significa «rellenar o atiborrar». Con el paso del tiempo, este verbo evolucionó en el español antiguo y adquirió su forma moderna con h. Esta letra se mantuvo por razones etimológicas, ya que en la evolución del latín al español muchas palabras que comenzaban por f seguida de vocal pasaron a escribirse con h, aunque dejaron de pronunciarse con ese sonido.

Varios usos

El verbo hartar tiene varios usos en español. Uno de los más comunes es el relacionado con la saciedad: “Me harté de comer”, “Estoy harto de dulces”. Pero también se usa en sentido figurado para expresar fastidio o cansancio emocional o mental, como en “Estoy harto de tus excusas” o “Nos hartamos de esperar”. En estos casos, el verbo no se refiere a una saciedad física, sino a una saturación emocional.

En todos sus usos y conjugaciones, hartar conserva la h: hartar, harto, hartaste, harta, hartábamos, hartarían, etc. Omitir esta letra es un error que puede restar credibilidad a un texto, especialmente si se trata de un contexto formal, académico o profesional.

Errores de ortografía

Por otro lado, la forma artar no existe como palabra reconocida por la Real Academia Española (RAE). Es decir, no tiene entrada en el Diccionario de la lengua española. Su uso es considerado incorrecto, y aunque pueda aparecer en escritos informales, se trata de una falta de ortografía que conviene evitar.

Este tipo de errores son comunes cuando se confía únicamente en la pronunciación al escribir, sin prestar atención a las reglas ortográficas o sin verificar en fuentes confiables. Dado que la letra h en español es muda, muchas personas la omiten erróneamente en palabras que, aunque no suenan distintas al pronunciarlas, sí tienen diferencias importantes en su escritura.

Es recomendable consultar con frecuencia diccionarios oficiales o utilizar correctores ortográficos para evitar este tipo de equivocaciones. Además, una buena estrategia es leer con regularidad y escribir con atención, ya que la práctica constante ayuda a fijar las formas correctas de las palabras.

Cuidar la ortografía no solo es una muestra de dominio del idioma, sino también una forma de respeto hacia los lectores y hacia la lengua misma. Aunque el sonido no varíe, la h en hartar sí cuenta, al menos sobre el papel.

Se escribe hartar

Hartar es un verbo que se escribe siempre con ‘h’. No ponerla es un error y lo solemos hacer porque se trata de una letra que no se pronuncia. Para saber si empieza por esta letra debemos conocer perfectamente su significado. Este verbo es uno de los más utilizados y tiene una serie de elementos que nos permiten identificarlo a simple vista. Toma nota de cada definición con su ejemplo, de esta manera no volverás a equivocarte.

Saciar, incluso con exceso, a alguien el apetito de comer o beber. Fuimos a un bufet para poder hartarme de comida, me quede llenísima, no tenía ni ganas de ir al concierto, me hubiera quedado en casa.

Satisfacer a alguien el gusto o deseo de algo. Me estoy hartando de complacerte siempre, llegará un momento en que tendrás que poner también de tu parte.

Fastidiar, cansar. Le harta especialmente que siempre tenga que esperarme, algún día prometo ser puntual, pero no será hoy el momento.

Dar, suministrar a alguien con demasiada abundancia. Estoy harto de ser el que recibe siempre las críticas, hay más personas en esta empresa que pueden llegar a pensar un poco más en los clientes, es cuestión de enfrentarse a ellos.

Con esta definición del verbo y las frases no podemos fallar, escribiremos correctamente hartar con ‘h’ en todas sus formas verbales. El éxito estará asegurado si seguimos estas normas.