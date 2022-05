Con la excepción de las palabras de origen extranjero, la H en el idioma español siempre es muda, es decir no tiene sonido, salvo cuando se coloca después de la C. Esto ocasiona muchas dudas de cuando una palabra la lleva o no. En este caso la escritura correcta de la palabra es ubicado y escribirla con H es un error de ortografía. Ubicado es un adjetivo formado del verbo ubicar y el sufijo ado, el cual significa acción o resultado.

Saber si se escribe ubicado o hubicado es una duda que nos puede llegar en cualquier momento. Para poder determinar si lo escribimos correctamente o se trata de un error vamos a tener que realizar algunos pasos previos. Tomaremos nota de ciertos elementos que nos ayudarán a saber si vamos por el buen camino. Para conocer una palabra a fondo, primero debemos tener muy clara su definición. En el caso de estas dos palabras, solo una será correcta, la otra será un grave error de ortografía.

Se escribe ubicado

Se escribe ubicado sin ‘h’. Es un adjetivo que hace referencia a una serie de cualidades muy concretas. Como todo adjetivo debe acompañar un sustantivo y con su significado completarlo. Ubicado se dice de una persona que sabe comportarse adecuadamente en cada situación. También puede proceder de ubicación, sería entonces sinónimo de situado, la persona se encuentra en un lugar en concreto que puede identificar fácilmente. Para conocer mucho mejor este adjetivo tan especifico nada mejor que unos ejemplos, toma nota de cómo utilizar ubicado en cada uno de tus textos para no volver a dudar nunca más sobre cómo se escribe.

Mi jardín está ubicado hacía el este, de esta manera todas las plantas que están en él reciben la luz sin demasiada intensidad.

Se sentía ubicado en la mesa, no había estado nunca comiendo con los jefes de la empresa, pero sabía muy bien cómo comportarse.

No estaba ubicado, tuve que enviarle la dirección y esperar a que encontrará un punto de referencia para poder vernos, una nueva ciudad siempre es desafiante los primeros días.

Palabras que empiezan con hu

Uno de los probables orígenes de la confusión es que existen muchas palabras que inician con hu. Por ejemplo, todas las que inician con el prefijo hum como humano, húmedo, humor o humo.

Por eso la familiaridad puede provocar confusión y en un descuido añadir a la palabra una H innecesaria. Es decir, que se repita muchas veces un patrón causa confusión y provoca que se le quiera dar continuidad.

Haber, Habitar y Hallar

Del mismo modo, todas las formas de algunos verbos, entre ellos haber, habitar y hallar se escriben con H. Esto también abre una amplia gama de palabras que se escriben con H. Se toman como ejemplo estas palabras porque se pueden usar fácilmente en frases relacionadas con la ubicación de algo o alguien y contribuyen a agregar una H al participio ubicado.

Por ejemplo, en la frase nosotros hemos ubicado al conductor del taxi se está conjugando el verbo haber seguido de la palabra en cuestión. Esto genera en algunas personas un impulso inconsciente de escribir una palabra de la misma forma que la anterior, con H en este caso.

Con estos ejemplos y definiciones podremos entender mucho mejor el uso de la palabra ubicado en cualquier texto. Recuerda que se escribe sin ‘h’, empieza a mejorar tu escritura, atrévete a incluir este verbo de una manera sencilla y sin ninguna duda.