Saber si se escribe hallar o allar es una duda que nos puede llegar en cualquier momento. Para poder determinar si lo escribimos correctamente o se trata de un error vamos a tener que realizar algunos pasos previos. Tomaremos nota de ciertos elementos que nos ayudarán a saber si vamos por el buen camino. Para conocer una palabra a fondo, primero debemos tener muy clara su definición. En este caso solo una será correcta.

Muchas veces se puede ver que hay situaciones en las que se puede dudar si una palabra lleva H o no. Esto se debe a que en español esta letra por lo general es muda, es decir que no se pronuncia. Entonces para saber cómo se escribe la palabra tenemos que definirla. El significado de la palabra es encontrar algo o alguien ya sea que se esté buscando o no. Esa palabra se escribe hallar y no allar, ya que esta última no existe en el diccionario.

Hallar viene del latín afflare que significa soplar hacia algo u olfatear. Esto hace referencia a cómo los animales huelen a su alrededor para encontrar algo.

La H muda

Lo más común en el idioma español es que la H no se pronuncie en la palabra que la lleve. Sin embargo, existen casos de palabras de origen extranjero donde la H tiene sonido de J como hámster o Hawái. Esto es más común en el inglés, pero hallar de ninguna manera se pronuncia jallar.

Todas las conjugaciones del verbo hallar se escriben con H al inicio. Recordando esa regla ortográfica es fácil no volver a equivocarse. Eso añadiendo que es una de las palabras más usadas en el habla hispana.

Se escribe hallar

Hallar es un verbo que se escribe siempre con ‘h’. No ponerla es un error y lo solemos hacer porque se trata de una letra que no se pronuncia. Para saber si empieza por esta letra debemos conocer perfectamente su significado. Este verbo es uno de los más utilizados y tiene una serie de elementos que nos permiten identificarlo a simple vista. Toma nota de cada definición con su ejemplo, de esta manera no volverás a equivocarte.

Dar con alguien o algo que se busca. Hallaron en el bosque un pequeño santuario.

Dar con alguien o algo sin buscarlo. La policía halló al excursionista perdido.

Descubrir con ingenio algo hasta entonces desconocido. Hallaron la solución al problema.

Ver, observar, notar. Hallarás una forma de ver la realidad.

Descubrir la verdad de algo. Nunca hallarás una forma mejor de saber cómo es

Dar con una tierra o país de que antes no había noticia. No puedes hallar ese país sin ir allí.

Conocer, entender después de una reflexión. Después de darle muchas vueltas halló la respuesta a la pregunta de su profesor.

Estar presente. Hallaron a mi hermano en misa.

Encontrarse en cierto estado. Se hallaba un poco confundido

Con esta definición del verbo y las frases no podemos fallar, escribiremos correctamente hallar con ‘h’ en todas sus formas verbales. El éxito estará asegurado si seguimos estas normas.