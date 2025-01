Vuelve por fin el producto que desapareció de los supermercados: «Buenas noticias»

Desde hace meses, la llamada Crisis de la Empanadilla ha dejado a los consumidores españoles viviendo una situación insólita en los supermercados: la desaparición de las clásicas obleas para empanadillas de Buitoni, conocidas también bajo su anterior marca, La Cocinera. Este producto, fundamental en muchas recetas caseras, dejó un hueco difícil de llenar. Durante mucho tiempo, ha sido imposible encontrarlas en toda España debido a un problema que Nestlé, propietaria de la marca, alegó en torno a la harina, pero ahora por fin llega una buena noticia dado que el producto que desapareció de los supermercados vuelve a estar disponible.

Conocidas por su versatilidad y facilidad de uso, las obleas permitían preparar empanadillas de todo tipo, desde las tradicionales de atún hasta las creativas con rellenos dulces o vegetarianos, pero de la noche a la mañana nos quedamos sin ellas. Como decimos, Nestlé explicó en redes en abril del año pasado, que había un problema de suministro de harina, de modo que las obleas no se podían elaborar y por tanto, no podían llegar a las neveras de los supermercados como de costumbre. Las redes sociales no tardaron en bautizar este fenómeno como la Crisis de la Empanadilla, y se llenaron de comentarios de usuarios lamentando la pérdida de este producto icónico. Durante meses, los consumidores se vieron obligados a buscar alternativas que, para muchos, no lograban estar a la altura. Sin embargo, la espera ha llegado a su fin y ahora por fin volvemos a tener las obleas de Buitoni en los supermercados, aunque no en todos. Descubramos entonces dónde las podemos encontrar.

Vuelve por fin el producto que desapareció de los supermercados

Las obleas, el producto que desapareció de los supermercados el año pasado que derivó en la Crisis de las empanadillas, dejaron de fabricarse debido a que las condiciones climáticas adversas afectaron las cosechas de cereal en Europa. Por otro lado, la guerra en Ucrania, uno de los principales exportadores de grano del continente, interrumpió la cadena de suministro, encareciendo y limitando el acceso a este recurso esencial.

En su momento Nestlé publicó un mensaje en X (antes Twitter) en el que decía: «Lamentamos informarte que actualmente estamos experimentando una falta de abastecimiento de harina que cumpla con nuestras especificaciones técnicas para garantizar las cualidades de nuestros productos». Este mensaje, aunque claro y directo, dejó a muchos consumidores preguntándose cuándo volverían a disfrutar de sus empanadillas favoritas.

Alternativas durante la ausencia de las obleas originales

Ante la falta de las obleas tradicionales, los consumidores intentaron adaptarse. Algunas personas optaron por comprar la masa de empanada de marca blanca de los supermercados, para cortarla y hacer pequeñas obleas, mientras que otros optaron por elaborar la masa de empanadillas desde cero, utilizando recetas caseras. Aunque esta opción permitió mantener la tradición culinaria, su proceso resulta más laborioso y requiere tiempo, algo que muchas familias no siempre tienen.

Por su parte, Nestlé introdujo una variante de masa al estilo argentino, caracterizada por un mayor grosor y un envoltorio de diseño diferente. Sin embargo, esta alternativa generó opiniones divididas. Mientras que algunos consumidores apreciaron esta versión, otros consideraron que no cumplía con las expectativas ni sustituía a las clásicas obleas que llevan acompañando a los hogares españoles durante décadas.

En paralelo, se multiplicaron las especulaciones en redes sociales. Algunos usuarios afirmaban que Nestlé había decidido eliminar permanentemente el producto para distanciarse de la imagen de La Cocinera. Otros sugerían que la marca estaba trabajando en una reformulación que nunca llegó a materializarse. Estas teorías quedaron desmentidas con el esperado anuncio del regreso de las obleas originales.

El regreso triunfal: las obleas de siempre vuelven a los supermercados

Todo llegó a su fin en diciembre, Nestlé dio la noticia que muchos esperaban: las obleas para empanadillas de Buitoni estaban de vuelta, confirmando además que mantenían su grosor característico, su envoltorio blanco y su receta tradicional. André Moura, director de Culinarios de Nestlé España, destacó: «La obtención de la harina específica que utilizamos en su fabricación ha sido un proceso meticuloso, pero estamos convencidos de que nuestros consumidores apreciarán el esfuerzo realizado para mantener la calidad y el sabor que siempre han caracterizado a nuestras obleas».

De este modo, la planta de producción de La Penilla, en Cantabria, ha retomado la fabricación, aunque de forma progresiva. Nestlé ha asegurado que las obleas irán llegando poco a poco a los puntos de venta habituales, y aunque en algunos supermercados su disponibilidad todavía es limitada, se espera que en las próximas semanas puedan encontrarse en toda España.

Por qué este producto es tan especial

El regreso de las obleas de Buitoni no es sólo una cuestión de disponibilidad, sino también de tradición y emoción. Para muchas familias, estas obleas son un ingrediente esencial en recetas que se han transmitido de generación en generación. Su textura delicada, su fácil manejo y su capacidad para adaptarse a rellenos tanto salados como dulces las convierten en una opción insustituible.

Las empanadillas no sólo son un plato delicioso, sino también un vínculo entre generaciones. Desde las clásicas de atún y tomate hasta las innovadoras versiones con espinacas, queso o incluso chocolate, las posibilidades son infinitas. Recuperar las obleas significa recuperar también esos momentos compartidos en la cocina y en la mesa.