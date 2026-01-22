Sandra Hors, directora de Comunicación de Vueling, ha concedido una entrevista de OKDIARIO en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur). La representante de la aerolínea ha asegurado que planea incrementar sus pasajeros en España un 50% en los próximos años, por lo que cree que hay suficiente demanda y margen para seguir creciendo en este mercado. Un mercado que ha vivido algunas tensiones por la intención de Aena de subir las tarifas y la retirada parcial de algunas operadoras.

La directiva de Vueling ha recordado que el nuevo plan de la compañía incluye aumentar plazas ya en este 2026, algo que impactará de forma especialmente positiva en lugares como las Islas Baleares o Santiago de Compostela, que acaba de perder la base de una de las aerolíneas de la competencia.

PREGUNTA.- ¿Qué proyecciones tiene Vueling para 2026 en España?

RESPUESTA.- La semana pasada anunciamos el plan de crecimiento para los próximos diez años, que principalmente se va a enfocar en el mercado doméstico, donde lideramos, y en las conexiones de Europa con España. Dentro de este plan para 2026, este verano vamos a incrementar 1,4 millones de asientos adicionales en España. Esto significa un crecimiento de más del 5% respecto al año pasado. De este 1,4 millones de plazas vamos a tener medio millón de plazas de incremento en el mercado dentro de España y 900.000 plazas en el mercado entre España e internacional.

P.- ¿Piensan abrir bases?

R.- No. Nosotros a día de hoy tenemos 11 bases en España. Son las que vamos a tener. Sí que tenemos algunas novedades. Pusimos un avión adicional en Mallorca que lo hemos extendido para este verano y vamos a poner un avión que pernoctará en Menorca como novedad, pero en nivel de apertura de bases, lo que hay es consolidación de las que ya tenemos.

Futuro de Vueling en España

P.- ¿Cree que en España hay margen y demanda para crecer?

R.- Nosotros creemos que sí, que hay margen. De aquí a diez años, vamos a pasar de 40 millones de pasajeros a 60 millones. ¿Por qué creemos eso? Porque creemos que tenemos que el modelo de pago por uso permite aumentar la demanda, permite que más gente pueda viajar, y esto es muy positivo también para la economía. Creemos que sigue habiendo demanda en varias rutas, en aeropuertos, como principal conector de punto a punto en el mercado doméstico que somos. Creemos que hay sitios donde seguir incrementando la oferta, como puede ser, por ejemplo, las conexiones con las islas.

P.- El aeropuerto de Santiago ha perdido oferta, ¿vosotros cómo lo veis?

R.- Santiago es un aeropuerto muy importante para nosotros desde hace mucho tiempo. Este año sí que vimos una oportunidad de añadir capacidad e hicimos un incremento de 65.000 plazas. Ahora, de cara al próximo verano, estamos haciendo una apuesta adicional. Estamos haciendo nuevos destinos, como Marrakech o Jerez. Es un aeropuerto donde queremos seguir trabajando, impulsando el liderazgo de Vueling allí.