Los bancos quieren y pueden financiar viviendas. De hecho, confiesan que en el sector financiero hay un «apetito máximo por financiar el inmobiliario» y recuerdan ante la crisis de acceso a la vivienda en la que está inmerso el país que «ese no es el problema».

Este martes durante la celebración del Real Estate Financing Forum 2026 los diversos representantes de las entidades bancarias han destacado que la banca está viviendo un momento muy «dulce» en lo que a financiación de inmuebles se refiere.

Sin ir más lejos, ha sido Javier Piñeiro, director de Negocio Promotor de Banco Santander, quien aseguró durante su intervención en el acto que en el sector inmobiliario podrían llegar a «financiar el doble de lo que estamos financiando», destacando, de nuevo, que «las limitaciones son otras».

Precisamente Luis Martínez, director de Riesgos Inmobiliarios del Banco Santander, también apuntó en otra mesa redonda que, tras la crisis de 2008, se empezó a hacer «un enfoque de riesgo proyecto» que antes no era tan específico.

«Ahora los bancos y la regulación son más estrictos (…) Pero, la regulación es disciplina financiera y es bueno para la estabilidad del sistema», señalaba, apuntando a la extrema precaución con la que se mueve el mercado en la actualidad tras las vivencias pasadas.

Durante la mesa enfocada en la financiación bancaria y el impacto del cierre de Basilea III y otras regulaciones en vivienda, los responsables del área inmobiliaria de BBVA, Banco Santander y Banco Sabadell han apuntado, en este sentido, que en la actualidad la morosidad es «prácticamente inexistente» y que ahora los promotores están más profesionalizados, algo que les brinda mayor seguridad.

Sin embargo, todos los actores bancarios señalan que, pese al entusiasmo y la capacidad, hay un grave problema: «No hay suficiente producto para poder financiar». Los bancos quieren, pero no tienen viviendas que financiar.

Faltan casas, suelos y obreros

La demanda ha desbordado por mucho a la oferta en el mercado inmobiliario. Al menos en el sector residencial. Esto, según todos los expertos participantes del Real Estate Financing Forum se debe a tres causas fundamentales: no hay viviendas por escasez de suelo, falta de mano de obra y unos elevadísimos costes de construcción.

A menos producto y mayor demanda, coinciden, el precio está presionando sobre la capacidad de pago del grueso de la población que busca un inmueble.

De hecho, Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE) ha puesto sobre la mesa que, pese a que la evolución del mercado ha sido «magnífica», últimamente la presión del precio está haciendo que «se esté apretando un poco la financiación» subiendo el importe de las hipotecas o alargándolas en el tiempo.

De esta manera, desde AHE han hecho una llamada de atención al Gobierno recordando que debe activar «la maquinaria de hacer vivienda» y construir muchas más en cantidad y mucho más baratas: «Deben levantar pisos de no más de 150.000 o 175.000 euros», aseguraba.

Sobre la presión de los altos precios señaló también que, teniendo en cuenta los salarios de la mayor parte de la población, las viviendas a las que podría acceder el grueso de la ciudadanía deberían ir de los 125.000 a los 200.000 euros. Sin embargo, González ha lamentado que esto, por el momento, sea «una quimera».