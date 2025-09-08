Urbas ha solicitado la declaración del concurso voluntario de acreedores ante el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid. Estos hechos se producen después de que finalizara el periodo de negociación con los acreedores sin éxito. La empresa no ha logrado alcanzar ningún acuerdo definitivo, según ha informado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este lunes, 8 de septiembre.

La compañía formalizó en julio un plan de reestructuración sin quitas, con el apoyo de 53 acreedores, es decir, el 76,8% de la deuda nominal y el 25,7% del total del pasivo afectado (que incluye la deuda contingente) y con un informe de apoyo de la firma internacional Álvarez & Marsal.

Sin embargo, FTI Partners Recovery Spain, firma que fue designada por el juzgado competente como experto en la reestructuración a solicitud del fondo Roundshield Partners, ha realizado un informe negándose a emitir el certificado de mayorías preceptivo para la homologación de ese plan de reestructuración, lo que ha truncado las negociaciones.

En un comunicado, Urbas ha lamentado esta decisión de FTI y recuerda que Roundshield Partners posee un crédito contingente litigioso «de dudoso origen y difícil cristalización». El 60% de ese fondo fue adquirido recientemente por Harrison Street Asset Management, división de gestión de inversiones de Colliers International Group.

Por todo ello, Urbas ha presentado esta solicitud de concurso de manera preventiva y sin renunciar a ese plan de reestructuración, por lo que ha pedido que se resuelva primero ese plan antes de efectuarse cualquier pronunciamiento sobre el concurso.

Igualmente, la compañía ha tenido conocimiento de que uno de sus acreedores formalizó el 4 de septiembre un plan de reestructuración alternativo (aunque con idéntico plan de viabilidad) y pidió a FTI que formule el preceptivo informe al respecto del mismo.

«La presentación del concurso voluntario responde exclusivamente a una obligación legal derivada del vencimiento de los plazos. Mantenemos plena confianza en el plan de viabilidad formalizado, ya que consideramos que es la mejor solución para garantizar el equilibrio y la protección de todas las partes», ha manifestado la empresa.

De esta manera, la firma de infraestructuras y promoción inmobiliaria defiende continuar «con determinación» su proceso de reestructuración financiera, con el objetivo de garantizar la viabilidad de la compañía y salvaguardar los intereses de trabajadores, acreedores y accionistas, así como clientes y proveedores.